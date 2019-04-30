Baybars: 'İşçilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için çalışmalıyız'

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkede evrensel dayanışma ruhuna sahip çıkılması, dil, din, ırk ve milliyet ayrımı ve ötekileştirme yapmadan işçilerin daha iyi koşullara kavuşması için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Baybars, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanı’nın mesajı şöyle:

“Yüz otuz üç yıl önce bugün gibi bir günde, yarım milyon emekçi insan, tenlerinden öteye bakarak siyah, beyaz demeden 8 saatlik işgünü talebiyle birleştiler ve adalet aradılar. 1 Mayıs 1886 tarihinde Chicago’da yapılan gösterilerin birleştirici unsuru, işçilerin aralarındaki ötekileştirici duvarları yıkarak, ırk ayrımcılığını aşmayı başardıkları o evrensel dayanışma ruhuydu. Bu evrensel ruh, ırk, din, dil ve milliyet ayrımcılığının ötesinde bir dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizde de bu evrensel dayanışma ruhuna sahip çıkarak, dil, din, ırk ve milliyet ayrımı yapmadan, birbirimizi ötekileştirmeden, alın terini bu topraklara akıtan tüm işçilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm çalışanlarımızın, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarım.”