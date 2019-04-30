Baybars: Karpaz İmar Planı’nı hayata geçirme çalışmaları devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi’nde gündem dışı konuşmalarda, emirnameler, ilçelerin sorunları nüfus konusu ve limanlar ele alındı

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, emirnamelerle ilgili konuşmasında, hükümetlerin öncelikli görevinin halkı kalkındırmak ve bu yönde yasalar yapmak olduğunu belirtti. Hükümetin göreve gelirken birçok sözler verdiğini kaydeden Öztürk, emirnameler geçirilirken yasaya aykırı davranıldığını ve iyi idare yasasında da yasaya uyulmadığını savundu.

Öztürk, İskele Yeniboğaziçi bölgesinde birinci sınıf tarım bölgesi ilan edilen bölgelerle ilgili eleştiri yaptı. Toprak analizi yapılmadan tarım bölgesi ilan etmenin doğru olmadığını dile getiren Öztürk, Yeniboğaziçi’nin turizm bölgesi olduğunu, kıyı şeridi olan bir bölgenin tarım bölgesi ilan edilmemesi gerektiğini söyledi.

Karpaz Emirnamesi’nin 10 yıldan beri gündemde olduğunu söyleyen Öztürk, “O bölgede halk bir çivi bile çakamıyor. Artık bir karar verin, emirname hazırlayın ama halkı da dinleyin” dedi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İskele-Yeniboğaziçi-Karpaz Emirnamesi için yapılan toplantılara değinerek, toplantılara katılmayan Öztürk’ün çeşitli iddialarda bulunduğunu söyledi.

Emirnamelerin hazırlanış süreçlerini de anlatan Baybars, emirnameye yönelik haziran ayında halka açık bir toplantı yapmayı planladıklarını, “emirnamenin halka sorulmadan yapıldığını” söylemin doğru olmayacağınıbelirtti.

Baybars, imar planlarının bölgedeki arazi ve nüfus yapısı göz önüne alınarak; ekonomik, sosyal, kırsal-kentsel kalkınma, sektörel desteklenme politikaları belirlenerek hazırlandığına işaret ederek, emirnamelerin de bunlar dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.

Tarımsal nitelikli arazilerin belirlenmesi için 18 yıl önce Çukurova Üniversitesi işbirliğinde Tarım Dairesi’nin toprak nitelik haritası çıkardığını ve sınıflandırmanın yapıldığını dile getiren Baybars, verimli tarımsal toprakların korunması gerektiğini belirtti.

Baybars, 2020 yılında Karpaz İmar Planı’nı hayata geçirme hedefleri bulunduğunu söyleyerek, buna yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “İçişleri Bakanlığı’nın İcraatları” konulu konuşmasında, 14 ay önce dörtlü hükümet göreve gelmeden önce, geçmiş hükümet döneminde hazırlanan tüzük ve yasa tasarılarını sayarak, bunların hiçbirinin Meclis’e getirilmediğini ve kadük olduğunu söyledi.

Özellikle Vatandaşlık Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarında sona gelindiğinin söylendiğini belirten Sucuoğlu, yürürlükteki yasanın 8 ve 9. maddelerinin vatandaşlık verme konusunda Bakanlar Kurulu’na da yetki verdiğine işaret ederek, bu yetkinin yeni yasadaki durumunun ne olacağın sordu.

Sucuoğlu, belediyelerin borçlarına değinerek, faiz uygulamasıyla daha da artan borçların nasıl ödeneceğini ve belediye çalışanlarının terfilerine ilişkin tüzük çalışmalarının durumunu sordu.

Lefke’nin ilçe olmasının ardından polis müdürlüğü, mahkeme, sivil savunma müdürlüğü gibi bazı binaların Güzelyurt’a taşındığına işaret eden Sucuoğlu, Lefke’nin özde değil sözde ilçe olduğunu belirterek, bakanın bu konudaki görüşünü sordu.

Cezaevindeki sorunlara değinerek, Merkezi Cezaevi’nde bulunan KKTC vatandaşı olmayan kişilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğini söyleyen Sucuoğlu, bu yapılmadığı takdirde yeni cezaevinin kapasitesinin de aşılacağını belirtti.

Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin önemine vurgu yapan Sucuoğlu, nüfus ve nüfus hareketlerini bilmenin KKTC’nin önünü açacağını söyleyerek, sistemin hangi aşamada olduğunu sordu.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 2018 faaliyet raporu, sosyal medya ve web sitesinde bakanlığın icraatlarının görülebileceğini söyledi.

Baybars, Emlakçılar Yasası ve Sucuoğlu’nun konuşmasında değindiği diğer yasa tasarılarının durumuyla ilgili bilgi verdi. Yurttaşlık Yasası’nın Bakanlar Kurulu’nda bakanların görüşlerinin alınmasının ardından muhalefetin görüşüne sunulacağını söyleyen Baybars, diğer bazı yasaların da eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Belediyelerin borçlarının reformlarla birlikte çözülmesi gerektiğine inandıklarını belirten Baybars, reform ile birlikte bazı yasal değişiklikler yaparak borç sorununun çözüleceğini söyledi.

Baybars, Lefke Kaymakamlık binası, mahkeme ve diğer dairelerin yapılacak tadilatların ardından yeniden hizmete gireceğini ifade etti.

Merkezi Cezaevi yeni binasının yüzde 90’ına yakınının yapıldığını dile getiren Baybars, Cezaevi Teşkilat Şeması’nın hazırlanması için çalışmaların da sürdürüldüğünü belirtti.

Suçla mücadele ve önlemenin temel politika olması yönünde her bakanlığın üzerine düşeni yaptığını söyleyen Baybars, KKTC vatandaşı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mahkumların ülkelerine nakledildiğini ancak üçünü ülkelere iadeyi mümkün kılacak bir anlaşmanın olmadığını kaydetti.

Baybars, Mekansal Adres Kayıt Sistemi çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.