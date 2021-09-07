Baybars: Kayıt altına alınan kara parayla ilgili yüzde 2.5 vergi çok az

Halkın Partisi milletvekili Ayşegül Baybars, karşılıksız çeklerde ve çek yasağına girenlerde yüzde 40 artış olduğunu ve yaklaşık 260 milyon TL’lik bir rakamdan bahsedildiğini ifade ederek, ekonomik krizin etkilerinin 2021’in kalan aylarında ciddi şekilde hissedileceğini kaydetti.

Hükümetin ekonomik tedbirler alamadığını ifade eden Baybars, “Hükümet, yeni ekonomik paketler hazırlamalıydı” dedi.

Kara paranın kayıt altına alınması için yapılan düzenlemeyi eleştiren Baybars, “Bu para normal zamanda alınsaydı devlet yüzde 10 kazanacakken şimdi, yüzde 2.5 kazandı. Benim görüşüm, kayıt dışı para ile ilgili bazı kişilerin ödüllendirildiğidir” diye konuştu. Baybars, ‘Param yok’ diye PCR testlerini ücretli yapan hükümetin kayıt dışı paradan, yüzde 10 vergi almak yerine yüzde 2.5 gelir elde etmesini manidar bulduğunu vurguladı.

Ayşegül Baybars, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Pandemi ile ilgili İngilizce bilgilendirme yok”

Ülkede yaşayan yabancıların, öğrencilerin ve gelmek isteyen turistlerin Covid-19 ile ilgili bilgiye ulaşamadığından bahseden Baybars, “Pandemi ile ilgili İngilizce bilgilendirme yok. Ülke hiç bu kadar başıboş kalmamıştı” şeklinde konuştu.

“Aşıyı teşvik edici ve güven veren kamu spotları yok”

Hükümetin aşı politikası olmadığına dikkat çeken Baybars, “Aşıyı teşvik edici ve güven veren kamu spotları yok. Her yıl yaz aylarında ani ve gayrı tabi ölümler artıyor. Bizim dönemimizde de ölümler oluyordu ve gerekli açıklamalar oluyordu. Hükümet istatistiki bilgileri paylaşmayınca, insanlar korkuyor ve aşı olmaktan çekiniyor” dedi.

“Diğer hastalıklar unutuldu ilaç sıkıntısı var”

Aşılmamanın önemine işaret eden Baybars, “Kalp ve kanser hastalıklarının ardından Covid-19, dünyada ölümde 3’üncü sırada. Arzu edilen oranda aşılama olursa, Covid-19 sıralamada geriye düşecek. Covid-19’la mücadele edilirken, diğer hastalıklar unutuluyor, ilaç konusunda sorular yaşanıyor” diye konuştu.

“Çek yasağına girenlerde yüzde 40 artış var”

2020 yılının ekonomik açıdan daha az hasarla atlatıldığını ancak etkisini 2021 yılında göstereceğini bildiklerini ifade eden Baybars, “Bizim dönemimizde bir ekonomik paket hazırlanmıştı. Şimdi enflasyon yüzde 20’lerde ve faizler arttı. Hükümet, yeni ekonomik paketler hazırlamalıydı. Karşılıksız çeklerde ve çek yasağına girenlerde yüzde 40 artış var. Yaklaşık 260 milyon TL’lik bir rakamdan bahsediliyor” şeklinde konuştu.

“Başbakan başka söylüyor resmi gazete farklı yazıyor”

Başbakan Ersan Saner’in bakanlar kurulu toplantısında aldığı kararlarla ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren Baybars, “Başbakanın açıkladıkları anlaşılmıyor, bu nedenle yazılı olana ve Resmi Gazeteye bakıyoruz. Başbakanın söyledikleriyle alınan kararlar farklı oluyor ve değişiyor” diye ifade etti.

“Asgari ücret artırılırken, işverene de destek verilmeli”

Hükümetin, emekçiler için işverenlere destek vermesi gerektiğini savunan Baybars, asgari ücretin geç belirlenmesini eleştirdi. Baybars, “Asgari ücret artırılırken, işverene de destek verilmeli. Özel sektör yatırım yapamıyor diye kamu maliyesi daraldı. Yurt dışından sıcak para girişiyle ilgili çalışma yapılmalı. Banka faizlerinin yapılandırılması görüşülmeli” dedi.

“Kayıt dışı para ile ilgili bazı kişiler ödüllendirildi”

Hükümetin aldığı ‘kayıt dışı paranın kayıt altına alınmasıyla’ ilgili kararı değerlendiren Baybars, “Kara paranın kayıt altına alınması için düzenleme yapılıyor, bu para normal zamanda alınsaydı devlet yüzde 10 kazanacakken şimdi, yüzde 2.5 kazandı. Benim görüşüm, kayıt dışı para ile ilgili bazı kişilerin ödüllendirildiğidir. ‘Param yok’ diye testleri ücretli yapan hükümet, yüzde 10 kayıt dışı paradan yüzde 2.5 gelir elde ediyor” diye konuştu.

“Belediye Personel Yasası geçirilmeli”

Belediye Personel Yasası ve sınav nakil tüzüğünün geçirilmeyerek statükonun devam ettirildiği ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Baybars, “Belediyelerde kilit noktalarda çalışanların emeklilik yaşı geldi. Kadro açılmadığı için imza konusunda sorunlar yaşanıyor. Belediyeler reformu yapılacak diye öteleniyordu, reform rafa kalktığına göre personel tüzüğü hayata geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

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07/09/2021 18:54