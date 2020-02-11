Baybars: Kentte yaşayan gençler de sosyal konut projesinden yararlanabilecek

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, katıldığı programda Bakanlığı’nın icraatlarıyla ilgili bilgi verdi.

Baybars, Bakanlığının çalışmaları arasında yer alan Sosyal Konut Projesiyle; sadece kırsal kesim alanında yaşayan gençlerin veya düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olması için değil, kentte yaşayan ve ev sahibi olamayacak durumdaki kişilerin de konut sahibi olabilmelerinin sağlanacağını kaydetti.

2019 yılı içinde 6 köyde altyapı hedeflerini tamamlayabildiklerini, belirten Baybars, Yenikent’te Kermiya Şehit çocuğu arsalarındaki altyapı problemlerin olduğunu, geçtiğimiz sene kanalizasyonla ilgili sorununu çözdüklerini bu sene de tekrardan ihaleye çıkarak geriye kalan yol, su, telefon alt yapılarını bitireceklerini söyledi. Baybars, böylece Güzelyurt’taki şehit çocuklarının yıllardır özlemini duydukları o bölgede tekrardan konut yapımına başlayabileceğini ifade etti.

Baybars, elektrik ve alt yapı sorunlarıyla ilgili “Türkmenköy, Dikmen, Erenköy, Mormenekşe, Atlılar, Aşağı Bostancı, Mutluyaka’daki birinci etap, Paşaköy, Gaziköy, buralardaki elektrik sorunlarını çözdüklerini ifade ederek, Dikmende ikinci etap yol stabilizesini yaptıklarını önümüzdeki hafta da; Kalkanlı, Bostancı, Serdarlı, Boğaziçi, Ötükent, Kuzucuk, Çayırova, Pamuklu ve Mehmetçik’teki altyapılarına başlayacaklarını kaydetti. Baybars, kırsal kesim altyapılarını tamamlama konusunda etkin çalıştıklarını ve kaynağı etkin kullanmaya çalıştıklarını da ifade etti.

Baybars, Sosyal Konut Projesiyle; sadece kırsal kesim alanında yaşayan gençlerin veya düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olması için değil, kentte yaşayan ve ev sahibi olamayacak durumdaki kişilerin de konut sahibi olabilmelerinin sağlanacağını kaydetti.

İlk etapta Mağusa Maraş bölgesinde sosyal konut projesini tamamladıklarını ve 3 etaptan oluşan projenin, önümüzdeki 2 hafta içinde tam tarihi belirleyip lansmanını yapacaklarını açıklayan Baybars, Sosyal Konut projesini topluma anlatmaya çalışacaklarını kaydetti. Baybars, “Çünkü orada bir kentsel dönüşüm başlattıklarını ve sadece orda eski sosyal konut gibi değil, yaşam alanlarına çeviriyoruz. Yeşil alanı, parkı, okulu, sağlık merkezi, ticari alanlarıyla kentsel dönüşüm yaratacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Baybars, muhaceret işlemlerinde, kimlik- pasaport başvuru işlemelerinde vatandaşa kolaylık sağlamak için çalıştıklarını ve Çamlıbel, Mehmetçik bucağındaki çalışmanın yanında, haftaya da Yenierenköy bucağında kimlik, doğum belgesi, pasaport işlemlerinin yapılabileceğini kaydetti.

Çipli kimlik kartlarıyla ilgili olarak da Baybars, çipli kimlik kartlarına geçiş aşamasında, kişilerden bir kereliğine belgelerin alındığını ve sisteme kaydın olduğunu ifade ederek, yenileneceği zaman kimlik ve benzeri belgelerin, başka hiçbir belgeye ihtiyaç olmadan işlemlerin yapılabileceği gibi herhangi bir kişisel bilginin değiştiği zaman da kişisel bilginin değiştiğini göstererek yenileme işlemlerinin yapılabileceğini kaydetti.

Baybars, mevcut ceza evinin fiziksel olarak şartlarına bakıldığı zaman mahkumların topluma kazandırılması, ıslahı ve tahliye olduklarında yaşayabilecekleri bir ortam bakımından eksikliğinin olması nedeniyle yeni cezaevinin gerekli olduğunu belirterek, “Biz mahkumları mesleki eğitimlerle, kermeslerle, tiyatro-sanat aktiviteleriyle, atölye çalışmalarıyla canlı tutmaya çalışıyoruz. Elbette fiziki şartlar da zorluyor, bu nedenle yeni cezaevini önemsiyoruz” dedi.

Yeni cezaeviyle ilgi gardiyanlara 26 dersten oluşan çok ciddi eğitimlerin verildiğini de kaydeden Baybars, Gardiyanlarla ilgili yasa tasarısıyla ilgili teknik kurulun toplanacağını çünkü cezaevi teşkilat yasasının değişmesi gerektiğini ve çok daha teknik ve akıllı bir binaya sahip olunacağını ve bu anlamda gardiyan dışında da kadrolara ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Baybars, yeni cezaevinin Mayıs aynıda tamamlanmasının öngörüldüğünü de ifade etti.

Baybars, Disiplin yasasıyla ilgili de uluslararası ceza sistemlerine uygun hale getirmek için çalışmalarının devam ettiğine de işaret etti.

Baybars, Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik “Belediyeler Reformu 51/95 sayılı yasa” ile hem belediyelerin sayısının azalması hem de belediyeleri denetleme ve gelirlerini artırabilmek adına bir çalışmanın olduğunu da ifade etti. Belediyeler birliğinin kurmuş olduğu komisyonla 51/95 sayılı belediyeler yasasında birtakım değişiklikler konusunda uzlaştıklarını ve belediyelerin bütçe denetimleriyle ilgili kısmını içeren Yasanın taslağının hazırlandığını da açıklayan Baybars, Yasa taslağı Oda ve birliklerin, sivil toplum örgütlerin ve diğer bakanlıkların da görüşlerine açtıklarını ve yasayla ilgili geri dönüşleri beklediklerini kaydetti.

Bakan Baybars, Programda “Yüz Tanıma Sistemleri” projesiyle ilgili olarak da bir firma ile görüştüklerini ve firmanın, “Ercan Havalimanı’nda, Girne ve Gazimağusa Limanı’nda” yolcuların giriş-çıkış yaptığı noktalardaki altyapı çalışmalarını tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, altyapı çalışmalarının uyumlaştırılmasıyla birlikte yüz tanıma sistemlerin hayata geçeceğini kaydetti. Baybars, bu sistemle suçların önlenmesi ve tespiti yanında suçluların da ülkeden yurtdışına çıkışının engellenmesi konusunda önemli bir adım olduğunun da altını çizdi.

11/02/2020 17:35