Baybars: Kıbrıs Türk demokrasisi ve siyaseti çok ciddi bir yara aldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin hükümet programını değerlendirdikleri konuşmalarıyla devam ediyor.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, 42. azınlık hükümetine başarılar dileyerek başladığı konuşmasında, bu hükümetin pandemiden dolayı yaşanan krizden dolayı çok ciddi ve özverili çalışmaya ihtiyacı olacağını kaydetti.

Parlamenter sistemlerin çoğunda azınlık hükümetiyle yürütülebildiğini, ancak 42. azınlık hükümetinin kuruluşunun demokratik ilkelere ters düştüğünü, mecliste çoğunluğu olmayan partilerle kurulduğunu ifade eden Baybars, azınlık hükümetini eleştirdi. Baybars, bu hükümetin kurulmasıyla Kıbrıs Türk demokrasisi ve siyasetinin çok ciddi bir yara aldığını öne sürdü.

Baybars, Hükümet programında, toplumun temel sorunlarının belirtilmesine rağmen, özellikle ekonomik krizin nasıl aşılacağına dair somut bir reçete ve takvimlendirme bulunmadığını kaydetti.

Son üç yıldır ülkenin ciddi anlamda doğal afetler ve iklim değişiklikleri ile karşı karşıya kaldığına değinen Baybars, bu konuda hazırlanacağı ifade edilen yasa tasarsının 10 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirilmesinin mümkün olmadığına işaret etti.

Azınlık hükümetinin meclis komitelerinin de çalışmayacağı görüşünü dile getiren Baybars, bir an önce İçişleri Bakanlığı altına Afet Acil Yardım Fonu’nun oluşturulması gerektiğini söyledi.

Hükümet programında bulunan imar planları ve emirnamelerle ilgili maddeleri de eleştiren Baybars, hükümetin sürdürülebilir bir büyüme planı varmış gibi görünmediğini kaydetti.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı’na Kapalı Maraş’ın dahil edilmesi gibi bir plan olup olmadığını soran Baybars, imar planının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yurttaşlık Yasası konusuna da değinen Baybars, çalışma izni ve vatandaşlık gibi konuların bir birine bağdaştırılmaması gerektiğini kaydetti.

Hükümet programında yer alan Belediyeler Değişiklik Yasası konusuna da değinen Baybars, yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler istedi.

Ülkedeki Tarımsal Kaynakların Otomasyonu konusunun devam ettirileceğini bilmenin memnuniyet verici olduğunu aktaran Baybars, Sosyal Konut ve Kırsal Kesim Arsaları konusunda çok çaba harcadıklarını, vatandaşlara arsa dağıtmak yerine, altyapı oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Baybars, altyapısı hazır olmayan arazilerin vatandaşlara dağıtılmasına karşı olduklarını ve bu konun takipçisi olacaklarını ifade ederek, kendi dönemlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Azınlık hükümetinin kendileri ile istişare içinde yasaları geçirmesi temennisinde bulunan Baybars, e nüfus sistemi ve e kimlik sistemine teknik desteğin verilmesi konusunda hükümet programına koyulan maddeyi desteklediklerini kaydetti.

Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası’na da değinen Baybars, kendi dönemlerinde bir takım çalışmalar yaptıkları ve kadük olan bu yasa konusunda hükümetin adım atması halinde, muhalefet olarak yasanın geçmesi için destek verebileceklerini kaydetti.

Hükümet programında, toplumun beklentileri konusunda ciddi somut reçeteler bulunmadığı eleştirisinde bulunan Baybars, doğru ve akılcı politikaların ortaya konması halinde hükümete destek olacaklarını sözlerine ekledi.

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17/12/2020 20:18