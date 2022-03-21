Baybars: Kıyak emeklilik ve yeni müşavirliğin önünü açacak maddeler koymamıştık

Halkın Partisi (HP) Mağusa milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Ayşegül Baybars, belediyeler reformu hakkında mecliste konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in gelerek bu tasarı hakkında konuşmasına sevindiğini ifade eden milletvekili, Baybars, “Geçtiğimiz hafta bu ülkenin gündemini siyasetini sıkıntıya sokan, demokrasi krizine neden olan sabahtan akşama kadar sorduğumuz sorulara Başbakan tarafından cevap verilmemiş, kulaklar tıkanmıştı.” diye konuştu.

Baybars, şu ifadeleri kullandı:

Reformun 3 bacaklı olduğunu söylemiştik. Birleşecek belediyelerin borç yükü bunların yapılandırılması ile başlamıştık. İhtiyat sandığı borçlarının yapılandırılması konusu var. Bu bir soru işareti geldiğimiz noktada. Ayrı bir düzenleme mi yapılacak? Devlet katkısı, bu belediyelere doğru aktarılmazsa yine sıkıntıya düşecek.

Biz çalıştığımız yasada, geçmiş taslaklarda toplu iş sözleşmesi konusunda bir madde koymamıştık. Başkanlara kıyak emeklilik, kamuda danışman gibi yeni müşavirliğe açık ek külfetler yaratmaya dönük maddeler koymamıştık. Belediyelere merkezi hükümetlerden kayyum atanmasını öngörmemiştik. Komisyonun ne gibi kriterlerle çalışacağı da belli değil. Kriteri yok, yazılı değil.

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21/03/2022 15:17