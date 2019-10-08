Baybars: Nüfus politikalarına yönelik temel bir hedef olmalı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 23 Ekim’den itibaren online ikamet izni alınabileceğini belirtti.

Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı’nı hükümete sunduğunu kaydeden Baybars, beyaz kimlik ve Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı’na yönelik yeniden değerlendirme yapılacağını; Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın hükümet tarafından değerlendirilmekte olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfus politikalarına yönelik temel bir hedef olması ve bu doğrultuda doğru temellerin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Baybars, tüzüğe ihtiyaç duyulmasının nedenlerinden birinin de, sosyal ve ekonomik hizmetlerin yetersiz olduğunun sürekli konuşulduğunu; okul, hastane gibi hizmetlerin verilmesi noktasında sıkıntı yaşandığını belirtti.

Baybars, 1900’den günümüze nüfus kayıtlarının tutulduğunu ancak karmaşık sistemin ayıklanması gerektiğini ifade etti.

Çeşitli statüdeki kişilerle ilgili düzenlemelerin yapılamadığını dile getiren Baybars, ekonomik, sosyal hizmetlerin sağlanması için ülkede yaşayan yabancıların statüsünün netleşmesi ve kayıtlılığın sağlanması gerektiğini belirtti. Bu amaçla tüzük hazırlandığını dile getiren Baybars, tüzüğün yasalaşması görüşünde olduğunu sistem doğru işler hale gelene kadar tüzük olarak düzenleneceğini ifade etti.

Baybars,23 Ekim’den itibaren online ikamet izni alınabileceğini belirtti.

Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı’nın gündeme geldiğini söyleyen Baybars, iki yasa tasarısını da hükümete sunduğunu, genç girişimlerin teşvik edilmesi noktasındaki taleplerin de değerlendirildiğini bu nedenle beyaz kimlik ve Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı’na yönelik yeniden değerlendirme yapılacağını, Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın hükümet tarafından değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.

Yurttaşlık Yasası Tasarısı’nda istisnai yurttaşlığın kararını Meclis tarafından verilmesini doğru bulmadığını söyleyen Baybars, yeni tasarıda bu tür vatandaşlığın istismar edilmesinin kolay olmayacağı şekilde hazırlandığını belirtti.

Baybars, nüfus politikası ile ilgili soru üzerine verilebilen hizmetle nüfusun orantılı olmadığının görüldüğünü, bunun özellikle eğitim ve sağlık alanlarında görülebildiğini belirterek, bir dengenin korunması gerektiğini söyledi.

Baybars, nüfus artış hızının yüzde 1 buçuk olduğunu ve bu oranın Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.

DERYA

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Yurttaşlık Yasası” konulu konuşmasına başlarken, yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerine işaret etti.

Yurttaşlık Yasası’na ilişkin değişiklikleri CTP’nin hükümet olduğu çeşitli dönemlerde gündeme taşıdığını söyleyen Derya, yasanın herkese eşit ve adil uygulanması noktasına bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Derya, bahsedeceği değişiklik ve önerilerin dini, dili, doğrum yeri ve etnik kökeni fark etmeksizin tüm insanlara yönelik objektif kuralların yerleşmesi için yapılacak öneriler olduğunu söyledi. Her ülkenin kendi içinde koşulları bulunduğunu söyleyen Derya, ülkenin küçük bir ada olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Türkiyeli Kıbrıslı değil, farklı ülkelerden gelen çok sayıda kişinin ülkede yaşadığını söyleyen Derya, konunun Türkiyeli-Kıbrıslı’ya indirgenmemesi gerektiğini, hiçbir ülkenin yurttaşlığını kriterler olmadan vermediğini ve her ülkenin kendine özgü kriterler belirlediğini belirtti.

Yurttaşlık konusunun belli dönemlerde istismar edildiğini savunan Derya, yine bazı dönemlerde istisnai yurttaşlık konusunun istismar edildiğini, tanımına uymayan şekilde Bakanlar Kurulu’nun istisnai vatandaşlık uygulamasına gidildiğini söyledi.

Derya, yeni Yurttaşlık Yasası’na yönelik önerilerini şöyle sıraladı:

“İstisnai yurttaşlık verme yetkisinin Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Meclise verilmesi, nüfus sayımı yapılması için girişimde bulunmalı, vatandaşlık verilmesine yönelik objektif kriterler çerçevesinde kota belirlenmeli, Beyaz Kimlik konusunda bürokratik zorlukların ortadan kaldırılmalı kolaylaştırılmalı, yurttaş olma kriterleri genişletilmeli, entegrasyon programı oluşturulmalı, yurttaşlıktan çıkarılma koşulları yeniden belirlenmeli”

Derya, İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’ne destek belirterek, bazı sorular yöneltti.

Bakana verilen yetkilerin çok geniş ve problemli olduğunu savunan Derya, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nü yasa olarak geçirilmesi önerisinde bulundu. Derya, yasanın Meclise gelmemesinin nedenini sordu.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre “Kıbrıs Meselesinde Son Durum” konusunda konuşma yaptı. Töre, Rumların tutumlarının hiç değişmediğini, bunlar ifade edilirken liderlerin görüşme konusunda girişimler yaptığını federal çözüm arayışlarının sürdüğünü söyledi.

“UBP olarak Kıbrıs’ta iki ayrı devlet gerçeğini dünyanın da görmesi ve kabul etmesini istiyoruz” diyen Töre, devlet ve vatana sahip çıkmak ve Anavatan Türkiye ile birlikteliği, işbirliğini geliştirmek gerektiğini belirtti.

Töre, Kıbrıs meselesi nüfus ve toprak üzerine kurulduğunu söyleyerek, Meclis’te nüfusun çoğalmamasına yönelik konuşmalar yapılmasını eleştirerek, nitelikli nüfus artışından kimsenin çekinmemesi gerektiğini belirtti.

Evlenen insanların çocuklarına vatandaşlık verilmediğini bekletildiğini bunların doğru olmadığını söyleyen Töre, buranın kültürünü almış, sicili temiz insanlara vatandaşlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Altyapı sorunlarının kısa sürede çözülmesi gerektiğine işaret eden Töre, “Rum politikasında ‘siz azınlıksınız, eşit değilsiniz’ deniyor. Bir bakıyorum Meclis’te nüfus üzerinden ayrımcılık yapılıyor. Yasal düzenlemeler yapılmalıdır ama hak etmiş ülkeye adapte olmuş yatırım yapmış insanlara yasal düzenlemeler yapılması doğru değildir” dedi.

Töre, “Devletimize ve garantilere dört elle sarılalım. Barışın anahtarı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleridir. BM değildir” diye konuştu.

08/10/2019 14:14