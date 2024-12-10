Baybars: Nüfusu Bilmeden Geleceği Planlayamayız

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Muazzez Gazihan ile Haber ve Ötesi programında nüfus kayıt sistemi ve hükümet politikalarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baybars, nüfusun bilinmemesinin geleceğe yönelik planlama yapılmasını imkansız hale getirdiğini savundu ve geçmişte bu alandaki eksiklikleri nasıl düzelttiğini anlattı.

"18 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin kaydı tutulmuyordu"

Baybars, göreve geldiği 2018 yılında nüfus kayıt sisteminde ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti. "18 yaş altındaki bireylerin kaydı tutulmuyordu. Bu durumda eğitimi nasıl planlayacaksınız? 65 yaş üstü insanların kaydını tutmuyorsanız, sağlığı nasıl planlayacaksınız?" diye sordu. Ayrıca, göreve başladığında ölülerin dahi kaydının tutulmadığını öğrenince çok şaşırdığını ifade etti. "Ölülerini bile sayamayan bir yapı vardı," diyerek sistemi eleştirdi ve kendi döneminde bu sorunları düzelttiğini söyledi.

"Nüfus bilerek açıklanmıyor çünkü adaletsizlik ortaya çıkacak"

Baybars, nüfusun bilinçli bir şekilde açıklanmadığını savundu. "Nüfusu bilirsek, bu ülkede ne kadar çok fakir olduğumuz daha net ortaya çıkacak. Kaynakların zenginlik varlığına rağmen adil paylaşılmadığı anlaşılacak," dedi. Ayrıca, sağlık sektöründe yapıldığı söylenen yatırımların yetersiz ve şişirilmiş olduğunu belirtti.

"Kendi dönemimde nüfusu ilk kez şeffaf şekilde açıkladım"

Görevdeyken ellerindeki verilere dayanarak vatandaş nüfusunu ve vatandaş olmayan nüfusu net bir şekilde açıklayan ilk İçişleri Bakanı olduğunu söyleyen Baybars, o dönemde nüfusun 385 bin olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Ancak bu açıklamaların o dönem alay konusu olduğunu ve ciddiye alınmadığını hatırlatarak, "Bu bir komedi değil, gerçekti," dedi.

"Son dört yılda 38 bin kişiye vatandaşlık verildi"

Baybars, son dört yılda 38 bin kişiye vatandaşlık verildiği iddia edildiğini belirterek, bunun doğruluğunun açıklanmasını istedi. "Bu soruyu defalarca sorduk ama cevabını alamadık," diye konuştu.

"Bizden sonra sistemi bozdular"

Baybars, kendi döneminde düzeltilen nüfus kayıt sisteminin, kendisinden sonra tekrar bozulduğunu ileri sürdü. "Biz bir düzen kurduk, ama bizden sonra bunu bozdular," dedi. Nüfusun doğru şekilde açıklanmamasının, hem ülkenin geleceği için doğru planlamalar yapılmasını hem de kaynakların adil paylaşılmasını engellediğini vurguladı.

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