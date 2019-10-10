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Baybars: Özersay Cumhurbaşkanlığı’na aday olmalıdır

Baybars, Özersay’ın 2020’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması gerektiğini vurguladı.

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10/10/2019

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Baybars: Özersay Cumhurbaşkanlığı’na aday olmalıdır

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın 2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması gerektiğini vurguladı.

Haberci’nin haberine göre UBP-HP koalisyon hükümeti kurulurken, HP’nin UBP’den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kudret Özersay’a destek sözü aldığına dair iddiaları kesin bir dille reddeden ve öyle bir pazarlık yapılmadığını vurgulayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Bence Kudret Özersay, 2020 Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olma niteliğine sahip en yetkin kişidir” dedi.

10/10/2019 16:40
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TAGS: Baybars, haber, kıbrıs, kudret, Özersay, Cumhurbaşkanlığı’na, aday, olmalıdır
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