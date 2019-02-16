Baybars, Özersay’a yapılan saldırıyı kınadı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a yapılan saldırıyı kınayarak şiddet ve tehditlerle yılmayacaklarını belirtti. Baybars, yasaların uygulanması konusunda asla geri adım atmayacaklarına vurgu yaparak çıktıkları bu yolda kararlılıkla ve cesaretle yürümeye devam edeceklerini sosyal medya hesabından yazdı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın açılamasının tamamı şöyle:

Dün akşam Aşağı Bostancı’da yaşanılanlar karşısında söyleyecek çok şey vardır, fakat şimdilik kısaca şunu söyleyeyim; bu mücadele kişilerle ilgili değil bilakis usulsüzlüğün, yasa tanımazlığın yarattığı bu sistemi değiştirmekle ilgilidir. Kendilerinde yasaları uygulamayın diyebilecek cüreti bulanlar anlamalıdır ki; şiddet ve tehditlerle bizleri yıldıramazlar.

Yasalara bağlı kalarak görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir Hukuk devleti olarak tüm vatandaşlarımızın güven içinde, huzur ortamında yaşaması için yasaların öngördüğü şekilde hareket edilecektir. Şiddet ve tehditler karşısında geri adım atılacağını sananlar yanılıyorlar. Yasaların uygulanması konusunda asla geri adım atmayacağımızın bilinmesini isterim. Memleketimizin selameti için çıktığımız bu yolda kararlılıkla ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz.