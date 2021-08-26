Baybars, PCR ve Antijen Testlerinin Ücretli Hale Getirilmesine Tepki Gösterdi

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, PCR ve antijen testlerinin ücretli hale getirilmesine tepki göstererek, “Mesele Maliye’nin finansman kaynaklarının tükenmesi yüzünden herkese yapılacak PCR ve antijen testlerinin ücretli hale getirilmesinden ötedir” dedi.

Baybars, hükümeti ve politikalarını eleştirdiği açıklamasında, yaşananların hükümetin ülkeyi günübirlik politikalarla yönetmeye çalışmasının sonucu olduğunu öne sürdü.

Baybars şu ifadeleri kullandı:

“Mesele Başbakan’ın bu olayı, aşısızları aşı olmaya özendirmek için ortaya koyduğunu iddia ederek, sadece aşısızlara ücretli olacağını açıkladıktan 2 gün sonra bu yeni kararın açıklanmasıdır. Mesele devlet ciddiyetsizliğidir. Mesele halkın gözlerinin içine baka baka yalan söyleme meselesidir. Mesele devletin zorunlu kıldığı bir uygulamadan ötürü zaten batmış işletmelere yardım etmek yerine sırtlarına daha da yük bindirilmesidir. Mesele öngörüsüzlüktür. Mesele plansızlıktır. Mesele ortada güven duyulacak bir hükümetin olmayışıdır. Mesele günü birlik politikalarla ülke yönetmeye kalkmaktır. Mesele budur. Yani, mesele testlerin ücretli hale getirilmesinden daha da vahim bir meseledir.”

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26/08/2021 15:09