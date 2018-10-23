Baybars: Sadece TC Kökenli Suçlular İade Edilebilir

Hiçbir yasa ya da sözleşmenin suçluların iadesini zorunlu kılamayacağına işaret eden Baybars, bugüne kadar 21 suçlunun iade edildiğini kaydetti.

Suçluların nakline ilişkin tek anlaşmanın TC ile bulunduğunu ifade eden Baybars, diğer suçluların iadesinin mümkün olmadığına işaret etti.

Baybars, cezaevinin şartlarını zorluyor diye, keyfi bir kararla mahkumları gönderelim gitsin mantığında olunamayacağını kaydetti.

Bugünkü cezaevinin koşullarının fiziki olarak yeterli olmadığını, bununla ilgili yeni cezaevinin yapımına başlandığını ve Mayıs 2019’da yeni cezaevinin tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Cezaevi konusundaki yasal düzenlemeler için de çalışmaların devam ettiğine işaret eden Baybars, gardiyanların sorunlarının çözümü için de çalışmalar yapıldığını belirtti.

Baybars, “Gönül ister ki yeni cezaevini yapmak yerine suçların önlenebilmesini başarabilelim” dedi.

