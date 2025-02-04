Baybars: Şartlı tahliye siyasi malzeme haline geldi

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, mecliste “Ülkeye giriş çıkış politikaları, sınır güvenliği ve kayıtlılık” konulu güncel bir konuşma yaptı.

Baybars konuşmasının başında, ilgili bakanların salonda olmadığını söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Bakanları, "sorulan sorulara verecek cevabı olmadığı için toplantıda bulunmamakla" suçlayan Besim, Başbakan Ünal Üstel’i kabinesindeki bakanlara uyarı yapmaya çağırdı.

Şartlı Tahliye Tüzüğü'nün değiştiğini dile getiren Baybars, hükümetin kurulmasından bu yana 4’üncü kez şartlı tahliye tüzüğünün değiştiğini kaydetti.

Bunun cezaevi nüfusunu azaltmak için yapıldığının söylendiğini ancak şu anda nüfusun 819 olduğunu, cezaevi nüfusu bin iken bu düzenlemenin yapılmadığını anlattı.

Baybars konunun bir “oy devşirme” aracı haline getirildiğini öne sürdü.

Bu yapılanla koğuş sistemindeki barışın da bozulduğunu söyleyen Baybars, “Eğer ülkede suçu önleme konusunda ciddiyseniz o zaman sınır güvenliğini sağlamanız gerekiyor.” dedi.

Gerekli sistemlerin kurulmadığını bu nedenle ülkeye aranan suçluların, çalıntı araçların girebildiğini kaydeden Baybars, tırlarla insan ticareti de yapıldığını belirtti.

Kendi bakanlığı döneminde sınır kapılarında sadece aranan kişilerin değil, çalıntı araç ve malların da kontrol edilebilmesine olanak sağlayan bir sistemin kurulması için protokol imzaladıklarını ancak bu sistemin hâlâ hayata geçirilmediğini kaydeden Baybars, toplumun artık bu yaşananlardan çok rahatsız olduğunu belirtti.

Ayşegül Baybars, bu kayıt dışılık ve kontrolsüzlüğün ekonomiye de zarar verdiğini dile getirdi.

İnsanların çocuklarını sokağa çıkarmaya korkar hale geldiğini söyleyen Baybars, denetimsizliğin insanların ne isterse yapabileceğini düşündüğü bir ortam yarattığını belirtti.

Kayıt dışı kişiler acillerde hizmet aldığı için sağlık sisteminin de yüklendiğini belirten Baybars, bunun sonucunda vatandaşın hizmet alamaz hale geldiğini anlattı.

Düzensiz göçle ilgili gerekli çalışmaların yapılmadığını ifade eden Baybars, konuyla ilgili açıklama istedi.