Baybars: Şartlı tahliye tüzüğü elden geçirilmeli

HP Milletvekili Baybars, “İçişleri Bakanı olarak görev yaptığım dönemde Merkezi Cezaevi Teşkilat Yasası yani bugünkü yasa tasarısının oluşturulmasının zeminini hazırlamıştık. Hem teknik kurullarda, hem de komitelerde bu tasarının daha iyi olması için benden sonraki bakan arkadaşlarım da katkı koymuştur. Yeni cezaevine geçiş, mahkum ve tutukluların insan onuruna yakışır bir fiziksel ortamda yaşamasına olanak sağlayacak, topluma uyum ve ıslaha büyük bir katkı sağlayacaktır. Hep söylüyoruz; ‘suçluyu kazıyın, altından insan çıkar’

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Cumhuriyet Meclisi’nde Merkezi Cezaevi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili bir konuşma yaptı. Cezaevinin amacına bakıldığında; bireylerin suç eğilimini ortadan kaldırmak ve yeniden suç işlemesini önlemek olduğunu söyleyen Baybars “Cezaevlerinin bireyleri suç işlemekten ne kadar caydırdığı yıllardır tartışılan bir sorunsaldır. Cezaevleri ve hapsetme yeniden suç işlenmesini engelleme ve ya suç işleme eğilimini ortaya kaldırmada hala en etkili yöntemlerden biridir. Öte yandan mevcut cezaevi şartlarının insan onuruna yakışır ve mahkumların ıslahıma ve topluma uyum sağlamalarına hizmet etmemesi halinde oluşabilecek “cezaevi alt kültürü” yeniden suç işleme nedenlerinden biri olabilecektir. 1982 yılında yapılan mevcut cezaevinin kapasitesi ve fiziksel imkansızlıklar, cezaevi alt kültürünün oraya yerleşmesini, özveriyle çalışan gardiyanlar olmasına, suçluların topluma kazandırılmasına yönelik faaliyetler yapılsa da engel olmaktaydı. Bu nedenle yeni bir cezaevinin yapılması devlet koruması altında bulunan mahkumların insani şartlarda barınması için çok önemliydi” dedi.



“SUÇLUYU KAZIYIN ALTINDAN İNSAN ÇIKAR”

Hiç kimsenin cezaevlerine daha fazla mahkum koyalım anlayışında olmadığını ama mevcut cezaevinin insancıl şartları barındırmadığı, çalışanların ve mahkumların koşullarından dolayı yeni bir cezaevine ihtiyaç duyulduğunu belirten Ayşegül Baybars “Yeni cezaevi projesi Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla hazırlanmıştır. İçişleri Bakanı olarak görev yaptığım dönemde Merkezi Cezaevi Teşkilat Yasası yani bugünkü yasa tasarısının oluşturulmasının zeminini hazırlamıştık.

“TOPLUMA FAYDALI BİREY OLARAK YETİŞME İMKANI SAĞLANACAK”

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, suç işleyen insanın cezaevilerinde tekrar ıslah edilmesi ve cezaevinde tutulan bu kişilerin alternatif yeni yaklaşımlarla topluma kazandırılmasının son derece önemli olduğunu belirttiği konuşmasında “Cezaevi Teşkilat Yasası teknik gözükse de içerisinde barındırdığı atölyeleriyle, spor tesisleriyle ve diğer imkanları ile mahkumların şartlarını iyileştirecek, daha cezaevinden çıkmadan mahkumların meslek sahibi olmasının önünü açacak yapıya kavuşacak ve mahkumların ürettiklerini topluma sunma, meslek ve zanaat sahibi olması şartları yasal bir zemine kavuşacaktır. Kısaca Sadece mahkumların cezaevinde bulundukları sürede kişisel, mesleksel ve eğitsel faaliyetlerini geliştirmelerine olanak sağlayacak, cezaevinde çalıştıkları zaman topluma daha cezaevindeyken faydalı birey olarak yetişmelerine imkan sağlayacak” dedi.

“YENİ BİRÇOK BÖLÜM VAR”

Yeni cezaevinin mahkumları topluma uyum sağlayacak bir yapıya kavuşmasını sağlayacak yeni yapıların da olduğunu belirten Baybars “Mevcut cezaevinde varolan sadece kapalı erkek ve kapalı kadın bölümü haricinde bir çocuk bölümü, genç cezaevi bölümü de oluyor. Mevcut yönetimin yıllar içerisinde 18 yaş altı mahkum ve gençler için koğuş ayırma yöntemiyle yaptıkları ama aslında tamamen yetişkinlerden ayrı tutulmadıkları yer bu mevcut projeyle ayrı kampüs adı altında bu çocuk ve gençlerin çok daha iyi şartlarda barınmalarına olanak sağlayacak” dedi.

“SUÇU ÖNLEMEK, EN AZ MAHKUMU TOPLUMA KAZANDIRMAK KADAR ÖNEMLİDİR”

Suçları önlemenin, mahkumları suç işlendikten sonra topluma kazandırmak kadar önemli olduğunu ve Polis Genel Müdürlüğü’nün önleyici faaliyetlerini artırması gerektiğini belirten Baybars “Hükümetin geneline suçların önlenmesi ile ilgili mücadele konusunda ciddi bir mücadele yapılması, ülkeye giriş çıkışlar da dahil PGM’nin ülke içindeki asayişin kontrol altına alınması konusunda ciddi çalışmalar yapması önemlidir” dedi.



“ELEKTRONİK KELEPÇE İLE EV HAPSİ GÜNDEME GELMELİ”

Hükümsüz tutukluların mahkeme yargılanma süreçlerinin zaman zaman çok uzadığını, cezaevinin kapasitesinin de biraz da bundan kaynaklı olarak arttığını ve elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulamasının gündeme gelmesi gerektiğini söyleyen Ayşegül Baybars “ Hükümsüz tutukluların bu süreçleri daha insancıl koşullarda geçirmesi sağlanabilecektir,. Elektronik kelepçe ile ilgili hükümsüz tutukluların ev hapsi diyebileceğimiz noktanın gündeme gelmesidir. Elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulamalar suç tiplerine göre ceza usul yaşında yapılacak değişikliklerle birlikte mahkemelerin vereceği kararlardan biri olabilir” dedi.



“ŞARTLI TAHLİYE TÜZÜĞÜ ELDEN GEÇİRİLMELİ”

Şartlı Tahliye Tüzüğü konusuna da değinen Baybars, Cezaevi Disiplin Yasası’nın tekrar elden geçirilmesi gerektiğini söylediği konuşmasını “Mahkum haklarının daha çağdaş seviyeye çıkması ve topluma uyum sağlayacak disiplin koşullarının daha insani şartlarda mahkumların barış içerisinde önünü açacak şekilde çalışılması gerekmektedir. Şartlı tahliye tüzüğü ile yetkinin idareye verilmesi anayasamıza uygunluk açısından sıkıntılıdır, bu konuda bir karar verilmesi elbette gerekmektedir. Şartlı tahliye konusunda yetkinin mahkemelere bırakılması ya da cezaevi disiplin yasasında suç ve bağışlamalar konusunda başka farklı adımlar atılması mahkumlar arasındaki iç barışın sağlanması açısından da önemli olacaktır. Cezaevi kadrolarında da gardiyanlarımızın 1982 yılından beri mevcut cezaevinde çok ağır koşullarda özveri ile çalıştıkları ışığında onların rahatlatılması, dinlenme, spor yapabilme rehabilite olabilme gibi kendilerinin de motivasyonunu sağlamaya yönelik fiziksel ihtiyaçların kendi yapısında giderilmiştir. Gardiyanlarımıza da kadronun artırılması ve yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi önemlidir” diyerek bitirdi.

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28/06/2022 08:35