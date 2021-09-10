Baybars şeffaf ihale istedi

HP milletvekili Ayşegül Baybars, KIB-TEK’te iptal edilen akaryakıt ihalelerine dikkat çekerek, elektriksiz kalınacağı gerekçesiyle yasalara aykırı bir şekilde doğrudan alım yapılmasını eleştirdi.

Baybars, “Ekonomi Bakanı, inatla, ısrarla, mahkeme kararlarını yasaları da hiçe sayarak hareket etmeye, yasal yoldan yapamadığı alımları yapmak içinse halkı elektriksiz kalmakla tehdit etmeye devam ediyor” dedi.

Baybars sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“BİZİ SITMAYA RAZI EDEMEYECEKSİNİZ !

Ölümü gösterip halkı inatla sıtmaya mahkum edececeğini zannediyorlar. Ekonomi Bakanı, inatla, ısrarla, mahkeme kararlarını yasaları da hiçe sayarak hareket etmeye, yasal yoldan yapamadığı alımları yapmak içinse halkı elektriksiz kalmakla tehdit etmeye devam ediyor

Bu nasıl bir aymazlıktır. Bu nasıl bir vurumduymazlıktır.

Sanki bu halk elektriksiz kalırsa suçlusu kendi hükümetleri değil de halk olacak ve ya bu işi düzgün ve yasal yapın deyen mahkemeler olacak gibi davranıyor.

Hayır sayın Ekonomi Bakanı, bu ülke elektriksiz kalırsa sorumlusu siz olacaksınız, hükümetiniz olacak ve ülkeyi karanlığa boğan bakan da siz olacaksınız.

Bu halka hizmet vermek sizin göreviz, artık halkın aklı ile dalga geçmeyi de gezmeleri de bırakın ve kendi yarattığınız bu kaosa bir çözüm bulun. Bulamıyorsanız da gereğini yapın”.

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10/09/2021 14:24