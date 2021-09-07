Baybars: Siyasi rant elde etme düşünceyle vatandaşlık verilmemeli

Halkın Partisi milletvekili Ayşegül Baybars, bugünkü İçişleri Bakanının, kural ve kaide göstermeden vatandaşlık verdiğini belirterek, siyasi rant elde etme amacıyla vatandaşlık verilmemesi gerektiğini söyledi.

Verilen vatandaşlıkların sayısıyla ilgili bilgi edinmek için meclise soru önergeleri verdiklerini ifade eden Baybars, meclis açılınca bunun cevaplarını almayı beklediklerini kaydetti.

Yurttaşlık Yasası’nın hazır olduğunu ve 26 vekilin onayının beklendiğini söyleyen Baybars, “Yurttaşlık Yasası, ivedilikle ele alınması gereken en önemli yasadır” dedi.

Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele İmar Planı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerine kurban edildiğini, seçim yatırımı için vaatler verildiğini, Mehmetçik İmar Planı’nın önünde ise UBP Kurultayı olduğunu, bu planı da kurultayın sıkıntıya soktuğunu kaydeden Ayşegül Baybars, “Hayati öneme haiz iki imar planının önündeki engel Ersan Saner’dir. Kendisi planlı yaşamı savunan bir kişi değil” dedi.

Ayşegül Baybars, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Mehmetçik’te imar planı geçerse plansız yapılaşmadan kurtulacaklar”

Mehmetçik Belediye Başkanı’nın Mehmetçik İmar Planı’nın hayata geçirilmemesi hakkındaki şikayetleri hakkında konuşan Baybars, “Mehmetçik İmar Planı bizim dönemimizde hazırlanan 3 yıllık bir çalışmanın ürünü. Burada Kumyalı ve Karpaz emirnamesi var. İmar planıyla emirnamelerden ve plansız yapılaşmadan kurtulacaklar” dedi.

“Mehmetçik İmar Planı kurultaya feda ediliyor”

Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele İmar Planı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerine kurban edildiğini, seçim yatırımı için vaatler verildiğini, Mehmetçik İmar Planı’nın önünde ise UBP Kurultayı olduğunu, bu planı da kurultayın sıkıntıya soktuğunu anlatan Baybars, “Bazı kesimlere Başbakan Ersan Saner tarafından söz verildiğini anlıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hayati öneme haiz iki imar planının önündeki engel Ersan Saner’dir. Kendisi planlı yaşamı savunan bir kişi değil” diye konuştu.

“Hukuk ve maliye komiteleri yaz döneminde çalışmadı”

Meclisin kapandığını ve bazı komitelerin çalıştığını, bazılarının ise çalışmadığını dile getiren Baybars, “Belediyeler Yasası, 2 kez meclis komitesinde görüşüldü. Yasa tasarısı bizim tarafımızdan hazırlanmış ve meclise sunulmuştu. Hukuk ve Maliye komiteleri yaz döneminde çalışmadı. İdari komite belediyelerin baskısıyla toplanabildi. Toplum lehine olan yasalar ele alınmalı” ifadelerini kullandı.

“Yurttaşlık Yasası hazır ve 26 vekilin onayı bekleniyor”

Verilen vatandaşlıklar hakkında da konuşan Baybars, “Bu dönemki bakanlık kural ve kaide göstermeden vatandaşlık veriyor. Sayı hakkında bilgimiz yok. Meclise soru önergeleri verdik, meclis açılınca cevaplarını alacağız. Yurttaşlık Yasası hazır ve 26 vekilin onayı bekleniyor. İvedilikle ele alınması gereken en önemli yasadır” dedi.

“Vatandaşlık siyaset düşünülerek verilmemeli”

Yurttaşlık ve ülkeye giriş çıkışlarla ilgili yasalar için, “Türkiye’ye karşı” gibi bir algı yaratıldığına işaret eden Baybars, “Burada doğanlar ve yıllardır çalışanlar, vatandaşların yararlandığı haklardan yararlanmak istiyor, bunları siyasete alet etmemek gerekir. Siyasi rant elde etme üzerinden hareket edilirse düzgün bir nüfus politikası olmaz. 30 yıldır bu yasa ele alınmayı bekliyor. Meclisin büyük bir çoğunluğu yasanın çıkmasını istiyor ancak siyasi olarak bakıldığında ele alınmıyor” diye konuştu.

“Hükümet pandemiyi yönetemiyor”

Azınlık hükümetinin pandemiyi iyi yönetemediğine vurgu yapan Baybars, “Hükümet göreve geldiğinde şanslıydı çünkü bir yıllık bir tecrübe vardı. Bizim dönemimizde de kararlar değişiyordu ancak halkın anlamayacağı ve karmaşık kararlar alınmıyordu. Anlaşılmayan açıklamalar yapılmıyordu” dedi.

“Hükümet denetim yapmıyor”

Sağlık alanında yapılan yatırımlarla birlikte pandemide rahatlama olduğunu ancak hükümetin yanlış icraatlarından dolayı durumun kötüleştiğini anlatan Baybars, “Normalleşme, pandemi öncesine dönmek değildir. Açılım yapılırken, pandemiye göre normalleşme olmalıdır. Yaz ayında vaka sayıları ve ölümler yüksek seyrediyor demek ki pandemi başarılı yönetilmiyor. Oranlara bakılınca, Güney Kıbrıs’ı geçtik, Türkiye’yi yakaladık. Demek ki yeterli denetimler hükümet tarafından yapılmadı. Test yapılması konusunda sıkıntılar yaratılıyor” diye konuştu.

“Hükümet şeffaf değil, bakanlar birbirini suçluyor”

Hükümet partileri ve bakanlar arasında uyum olmadığını belirten Baybars, “Hükümet şeffaf değil, bakanlar birbirini suçluyor ve yalanlıyor. Bakanların koordine olması gerek. Bakanları koordine edecek olan başbakandır ancak başbakanın aklı kurultaydadır. Kurultaya yönelik çalışıyor ve ülkeyi yönetemiyor” ifadelerini kullandı.

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07/09/2021 17:37