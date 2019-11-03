Baybars: Sosyal Konut Projesi’nde sona gelindi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sosyal Konut Projesi’nde sona gelindiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını ve yeni ev sahibi olacak gençler için bir faiz destek fonu üstünde çalışıldığını belirten Baybars, bu yöntemlerle ucuz konut edinme hakkı için adım atıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars partisinin düzenlediği bir bölge toplantısında kırsal kesim arsaları ve Sosyal Konut Projesi konusunda açıklamalar yaptı.

Bakan Baybars Halkın Partisi seçim manifestosunda da yazan sosyal konut projesinde sona gelindiğini, yıl sonu itibari ile Maraş bölgesinde bir lansman yapılması düşüncesinde olduklarını söyledi.

Maliye Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını ve yeni ev sahibi olacak gençler için bir faiz destek fonu üstünde çalışıldığını anlatan Baybars, bu yöntemlerle ucuz konut edinme hakkı için adım atıldığını ifade etti.

Bölge halkının kırsal kesim arsası ihtiyacı ile ilgili de konuşan Baybars, kaynak buldukça etap etap altyapısı eksik olan kırsal kesim arsası bölgelerine alt yapı götürüldüğünü aktardı.

İçişleri Bakanı Baybars, 2020’de de bu hizmete devam edeceklerini de belirtti.

03/11/2019 14:46