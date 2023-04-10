Baybars: Tarih de bu toplum da sizleri yargılayacaktır

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu'nda yasa tasarısına ilişkin yaptığı konuşmada, bir ülkenin her alanda geleceğini kurgulayacağı enerji politikalarına ilişkin doğrudan alımın bir yöntem olamayacağını söyleyerek, henüz bunun neden yapıldığına dair iktidar vekillerinin “bir ortak akla varamadığını” savundu.

Kurulu güç, pik kullanımı, ihtiyacın ne olduğu, yatırım maliyetleri gibi konularda ilgili bakanlardan farklı yanıtlar geldiğini ve hiç birinin gerekçelerini anlatamadıklarını iddia eden Baybars, iktidar vekillerini “ne yaptıklarını bilmemekle” eleştirdi.

Baybars, “Kamu kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak amaçlı” böyle bir yol izlendiği iddiasında bulunarak, “Sizin tek derdiniz kamu kaynaklarını doğru kullanmak değil, size verilen talimatlar doğrultusunda adrese teslim yapmaktır. Bir nesli ve çocuklarınınız geleceğini buna heba ediyorsunuz. Tarih de bu toplum da sizleri yargılayacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Baybars’ın konuşması sırasında Bakan Erhan Arıklı ve Milletvekili Erkut Şahali arasında gerginlik yaşandı.

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10/04/2023 20:55