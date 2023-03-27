Baybars: Tasarı vergi adaletsizliği yaratacak, eşitliğe aykırı

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında hükümet ve hükümetin başında olduğu komitelere Meclis İç Tüzüğü'nü bilmiyor gibi davranma eleştirisinde bulundu.

Bahse konu yasa tasarısını hala kimsenin görmediğini söyleyen Baybars, daha ciddi olmaya çağırdığı hükümet üyelerine “ne yaptığını bilmeme” eleştirisinde bulundu.

Tasarıda konulan vergiler için “katkı” kelimesinin kullanılmasını da eleştiren Baybars, “Kayıtlı olan vergisini ödeyen herkese dokunacaksınız, ama kayıt dışına bir şey yok. Pes…” dedi.

Baybars, Vergi Hukuku’nda verginin adil ve aynı durumdakilere eşit uygulanmasının esas olduğunu vurgulayarak, “Ben bir işletmeysem ve vergi beyanımı yasa geçmeden yapmışsam bana ekstra yüzde 1 uygulamayacaksınız. Ama ben bu yasa geçtikten üç gün sonra beyan yaparsam uygulayacaksınız. Peki bu vergi adaletsizliğini nasıl gidereceksiniz?” diye sordu.

Bankadaki vadeli mevduatlarla ilgili düzenlemeye de değinen Baybars, “Faiz arttığı zaman insanların mevduatını çekeceğini düşünemeyecek kadar hesapsız mı yaparsınız bu işleri?” dedi. Baybars, taşınmaz mal vergisine konulan ek stopajın ise insanların bu devirleri yapmasının önüne geçeceğini kaydetti.

Konut kiralamada sadece kiraya değil, depozitoya da ek vergi konulduğunu söyleyen Baybars, “İnsanlara ait olmayan bir para üzerinden vergi alacak kadar gözünüz mü döndü?” dedi.

Herkesin ülkenin temel ihtiyaçlarını bildiğini ifade eden Baybars, dayanışma göstermeye hazır olduklarını ancak vergi adaletsizliği getirecek, eşitliğe aykırı bir yasaya onay vermelerinin mümkün olmadığını belirtti.

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27/03/2023 17:16