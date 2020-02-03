Baybars: Topluma verilen sözler bizim için önemliydi…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda açıklama yapan Baybars, imar planında neye itiraz edildiğini kendisinin de anlamadığını söyledi.

“Hükümet ortağınız bir kesim rant sağlıyor dedi. Siz ne hissettiniz sorusu üzerine konuşan Baybars:

Tabi ki insani tarafından bakacak olursa bu neticeye yaklaştığımız zaman bir sonuca bağlayamamak bizi sıkıntıya soktu. İçişleri Bakanlığı olarak biraz ezber bozucu şeylerdi.

İmar planı hükümet programında da vardı. 2016 yılında başlamış bir programdı. Benim sıkıntıya düştüğüm nokta çalışmanın UBP tarafından tamamlanamadı.

UBP çaba harcadı mı sorusu üzerine devam eden Baybars:

Bazı toplantılara katılma konusunda ihmal gösterdiler. Başbakan komite oluşturdu. Bizde izah ettik. Alıp sonlandığını düşünmüştük ama başbakan imzalamadı.

Topluma verilen sözler bizim için önemliydi. Bir zafiyet yaşadık. Başbakanımız diyor ki UBP hızlıca değerlendirecek. Toplumsal fayda sağlayacaksa hizmete girecek.

Bir miktar burukluğum var. Çalıştık emek koyduk 3 belediye de dahil. Özelde 50 genel de 200 kişi katkı koydu. Farklı bakış açıları olabilir bizim için önemli olan ortak akla uygun olmasıydı. Umarım ön görülen süre içerisinde doğru bir şekilde sonuçlanacak.

İtirazın ne olduğunu ben de anlayamadım. Spesifik olarak birkaç mevzu vardı. Günü sonunda hayata geçmemesi konusunda net cevap almış değilim. Yeterince incelemediğini söylüyor UBP kanadı. Temel itiraz sebebini ben de anlamış değilim.

“Kim rant ediyor?” sorusu üzerine konuşan Baybars:

Öyle bir şey varsa bunu toplumun bilmeye hakkı var. KKTC’de imar planı olan yerler çok az.

Rant olarak değerlendirmemek lazım.

İsteyenin istediği yere istediğini yapmasını engellemektir imar planı.

Girne’de imar planı için geç kaldık. Ancak İskele, Mağusa ve Yeniboğaziçi’nde geç kalınmadı. Ben bölgeye gittiğimde birçok insanın planı yanlış anladığını gördük.

03/02/2020 16:27