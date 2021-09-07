Baybars: Toplumu attığı adımlarla yalnız bıraktı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkenin gidişinin, hem ekonomik sıkıntılar hem de pandeminin geldiği nokta nedeniyle parlak olmadığını ifade ederek, “Ülke hiç bu kadar başıboş kalmamıştı” görüşünü dile getirdi.

HP’den verilen bilgiye göre, bir televizyon programına katılan Baybars, ortada şeffaf, halkı bilgilendiren, kriz yönetebilen, çözüm üretebilen bir hükümet olmadığını, tek odak noktalarının UBP kurultayı olduğunu savundu.

Baybars, şunları söyledi:

“Bu hükümet göreve geldiğinde, ortada pandemi konusunda bir yıllık bir tecrübe söz konusu olduğu için şanslıydı. Sağlık alanında nasıl adımlar atılması gerektiğini bilir, kararların sonuçlarını öngörebilir durumdaydı. Bizim hükümette olduğumuz dönemde pandemi başladığında sadece bizim değil, dünyanın bilmediği bir şeyle mücadele ediyorduk ve bu kriz yönetimini en az zararla atlatmayı başardık. O dönemde sağlık altyapımız da şimdiki gibi değildi. Tüm bilinmezliklere ve imkansızlıklara rağmen toplumu, kaos içerisinde, açıklamaların anlaşılmadığı bir ortamda bırakmamıştık. O dönem iyi bir kriz yönetim süreci geçirdik. Mevcut hükümet ekonomik sıkıntılar nedeniyle pandemiyi normalleştirmeye çalıştıkları bir süreç yürüttü. Şunun farkına varmadı; normalleşme demek pandemi öncesi hayatlarımıza geri dönmek değildir. Dünyanın ‘yeni normal’ dediği düzende yeni açılımlar yapılırken denetlenmesi gereken kararlar, atılan adımlara karşı şeffaf ve topluma liderlik etmek şarttır. Hükümet açılımları yaparken yüzüne gözüne bulaştırdı. PCR ve antijen testleri konusundaki kararlar da buna bir örnektir. Topluma rağmen bir politika üretebilmek mümkün değildir. Yaz aylarında vaka sayıları bile yüksek seyrediyorsa bu demektir ki pandemiyle mücadelede bu hükümet etkin ve sürekli bir denetim gerçekleştiremedi. Toplumu hem ekonomik hem de sağlık alanında attığı adımlarla yalnız bıraktı.”

Yeterli denetim yapmanın başarılamadığı için vaka sayılarının arttığını ileri süren Baybars, okulların açılması, yükseköğrenim için yurtdışından gelecek öğrenciler ve sonbahara girilmesiyle riskin daha da artabileceğini söyledi.

Denetimlerin mutlaka artırılması gerektiğinin altını çizen Baybars, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu, önceliğin kurultay değil halk sağlığı ve sorunların çözülmesi olması gerektiğini kaydetti.



2020 yılının ekonomik anlamda daha az sarsıcı olduğunu, etkilerinin 2021 yılına yansıyacağının öngörüldüğünü anlatan Baybars, hükümetin yeni ekonomik kalkınma paketlerini sunması gerektiğini belirtti.

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07/09/2021 16:00