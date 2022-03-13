Baybars: UBP’de başkan değişti ama zihniyet değişmedi

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, arka arkaya gelen yüksek zamlarla ülkede tüm kesimler zor günler yaşanırken, sanayide, tarımda, toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıların konuşulması gerekirken, yeni kurulan hükümetteki istifaların konuşulmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Göreve geldikten 17 gün sonra Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifa ettirildiğini, hatta halen yeni istifalar veya görevden almaların olacağının konuşulduğunu belirten Baybars, Halkın Partisi’yle yani 27 sayısıyla hükümet kurmak istemeyen Sucuoğlu’nun 29 vekille hükümet olamadığını ve görevi iade etmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni hükümette daha işe başlarken yaşananların basiretsizlik örneği olduğunu ifade eden Baybars, UBP’de sorunun kişiler değil mevcut zihniyet olduğunu, partinin başkanı değişse de zihniyetin değişmediğini vurguladı.

Baybars, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun büyük bir oyla parti başkanı seçildi partiye liderlik yapabilecek güçle geldiğini ancak şu anda azınlık hükümeti döneminde yapılanların tekrarlandığını kaydetti.

Ayşegül Baybars, Haber Kıbrıs’ta yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kıbrıs Türkü’nün demokrasisi ve iradesi ayaklar altına alındı”

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin 5’inci turda seçilmesini, Oğuzhan Hasipoğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istifasını ve yerine Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’un getirilmesini, onun yerine de Tahsin Ertuğruloğlu’nun gelmesini değerlendiren Baybars, “Basiretsizlik örneği oldu. Bu sonuç bekleniliyordu. UBP’de sorun kişiler değil. Partinin başkanı değişse de zihniyet değişmiyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu büyük bir oyla başkan seçildi partiye liderlik yapabilecek güçteydi ancak azınlık hükümeti döneminde yapılanlar tekrarlanıyor. Aynı partiler yeniden hükümete geldi ve kabine bir iki kişi dışında değişmedi. Ortada bir yönetme kabiliyetsizliği var. Kıbrıs Türkü’nün demokrasisi ve iradesi ayaklar altına alındı” dedi.

“Kendi gönlü ile istifa edildi denilmesin, halkı inandıramazlar”

Seçime ve hükümete istikrar sloganıyla giren Sucuoğlu’nun kabineyi oluşturduktan kısa süre sonra değişime gittiğini anlatan Baybars, “Kalkınma planlarını yapacağını söyleyen Sucuoğlu, 3 gün sonra ne yapacağını bilmiyor. Hükümet programı değişmesin diye hükümetin güvenoyu alınması beklendi ardından bakan değişti. Yeni bakan olan biri istifa eder mi? Oğuzhan Hasipoğlu’nun kendi gönlü ile istifa ettiği söylenmesin halkı inandıramazlar” ifadelerini kullandı.

“Sucuoğlu, 29 vekille hükümet olamadı”

Arka arkaya gelen zamlarla ülkede zor günler yaşanırken, sanayide ve tarımda yaşanan üretim sıkıntısının konuşulması gerekirken, istifaların konuşulduğunu aktaran Baybars, “Yeni istifalar olacağı söyleniyor. Kabine açıklanırken, değişime gidilebileceği söyleniyor. Bizimle 27 sayısıyla hükümet kurmak istemeyen Sucuoğlu, 29 vekille hükümet olamadı. Görevi iade etmelidir” diye konuştu.

“Haysiyetimizle, irademizle ve demokrasimizle oynayanlara toplum olarak cevap vermeliyiz”

Yaşananların Türkiye ile ilişkilere zarar verdiğine işaret eden Baybars, “Protokollerin imzalanması ve KKTC’nin üzerine düşenleri yapması gerekirken, yaşanan gelişmeler Türkiye ile ilişkileri bozuyor. Rezil rüsva bir durum. Bu şekilde devam eden siyasette seçime girdik. Seçmenin büyük bir bölümü bu yapıya onay verdi. UBP’deki başkan değişimiyle her şeyin daha iyi olacağını zannettiler. HP olarak mecliste mücadele edeceğiz ancak haysiyetimizle, irademizle, demokrasimizle oynayanlara toplum olarak cevap vermeliyiz” dedi.

“Oğuzhan Hasipoğlu bakanlığı layıkıyla yapabilecek biriydi”

Başbakanın oluşturduğu ve kısa süre sonra değiştirilen kabineye başbakanın ve UBP’nin sahip çıkması gerektiğini savunan Baybars, “Oğuzhan Hasipoğlu bakanlığı layıkıyla yapabilecek biriydi. HP olarak biz yaşananlara üzülüyoruz. 17 gün önce atanıp, hoyratça görevden alınması kabul edilemez. UBP içinde karşı çıkan da olmaması üzücüdür. Pazartesi günü mecliste açıklama isteyeceğiz. Hükümet, toplumu meclis kürsüsünden kandırmaya devam edecekse, toplum da düşünmelidir” diye konuştu.

“Yeni güvenoyu alan kabine içinde güvensizlik oluştu”

Kabine oluşturulurken ve açıklanırken iyi düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken Baybars, “Kabine oluşturulurken, kriz yaratılmadan, insanlar rezil ve irite edilmeden adım atılmalıydı. Önce kendi kabinenizi kuruyorsunuz, ardından telkinler gelince kabineyi ‘ben kurdum’ diyorsunuz, ardından da bir hafta dayanamayarak değişime gidiyorsunuz. Meclis Başkanı beşinci oylamada seçilebildi, Sucuoğlu’nu dinlemeyen bir meclis grubu var, kendi kabinesini ve milletvekillerini yönetemeyen bir başkan ülkeyi nasıl yönetecek? Yeni güvenoyu alan kabine içinde güvensizlik oluştu” ifadelerini kullandı.

“Petrol fiyatları düşerken, akaryakıta büyük miktarda zam yapıldı”

Akaryakıt ve elektriğe yapılan zamlar yanında bazı sektörlerin de zor durumda olmasına değinen Baybars, şöyle konuştu:

“Sucuoğlu marketlerde ve tarlada fiyat denetimi yapacaktı. KIB-TEK’le ilgilenecekti. Maliye Bakanının ‘akaryakıta zam gelmeyecek’ demesinin ardından zam geldi. Dünyada enerji, üretim ve taşımacılıktan dolayı fiyatlar artıyor. Bize de yansıması olacaktı, halk bir yere kadar tolere edebilirdi ancak petrol fiyatları düşerken, akaryakıta büyük miktarda zam yapıldı. Fiyat İstikrar Fonu’na ne oldu? Elektrik zammı zaten tüm sektörleri batırma noktasına geldi. Maliye kaynakları verimli kullanılmıyor. Hükümetin sorunları çözecek formülleri yoksa istifa etsin, eğer yardım isterse beraber yönetelim. Hükümet zam yaparken, sanayicisine, hayvancısına ve çiftçisine mağdur olmaması için kaynak yaratmalı…”

“Özgürgün’ün polis nezdinde ifadesini değiştirmesi gerekecek”

Türkiye medyasında, UBP eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e, banka hesabındaki milyonlarca lirayı, öldürülen Halil Falyalı’nın verdiği iddialarının yer almasını, Özgürgün’ün de bir gazeteye söz konusu paraların UBP’nin parası olduğunu açıklamasını değerlendiren Baybars, “Yasaya göre siyasi partiler, asgari ücretin 40 katına kadar bağış alabilir. Özgürgün’ün ‘Partinin seçim parasıydı’ dediği hesabındaki yaklaşık 16 milyon TL’lik para ile ilgili döneme ait UBP’nin hesaplarının yakında mahkemenin önüne geleceği medyada yer aldı. Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılacağı dönemde tutanaklarda paranın UBP’nin olduğu konuşulmadı. Bir önceki ifadesinde ‘arkadaşım borç verdi’ dedi. Polis nezdinde ifadesini değiştirmesi gerekecek” dedi.

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13/03/2022 12:15