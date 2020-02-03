Baybars: UBP’nin aday çıkarması en doğal hakkı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ali Baturay’ın “Yazılı olmasa da sözlü olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Özersay’a bir söz verildi. Şimdiki süreç cumhurbaşkanlığı seçimine gidilirken Halkın Partisi’nden bir burukluğa neden oldu mu hedef değişikliği var mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

Kırıklık burukluk yok. UBP-HP kurulacağı dönemde çalışmalar yapıldığı dönemde hükümet kurulması için yapılan koalisyon pazarlığında cumhurbaşkanlığı konusu malzeme yapılmadığı bilgisi bize verildi.

UBP gibi köklü partinin kendi adayını çıkarmasından doğal bir şey olamaz.

HP’nin kendi adayının desteklenmesi talebi olmadı. UBP’nin kendi adayını çıkarması haklı bir şeydir. Biz HP olarak özellikle son yıllarda yaşanan bu gelişmelere de baktığımız zaman hem orta doğuda yaşananlar hem Doğu Akdeniz’deki politikalar ve benzeri konularda artık yeni bir soluğa ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Farklı politikalar farklı alternatif metotları hayata geçirebilecek bir adaya ihtiyaç var. Bu konuda bu işin en iyisinin Kudret Özersay olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet gibi değil toplumun liderliğine soyunmaktır. Biz kimseye kırgın veya üzgün değiliz.

03/02/2020 17:17