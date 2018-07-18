Baybars: 'Ucu açık, aynı yerden devam edecek şekilde müzakere etmek hiçbir sonuç getirmez'

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars takvimi çok fazla belli olmayan müzakere süreçlerinin sonuç getirmeyeceğini, yeni gelecek BM danışmanı Lute’a 6 ana başlık ve Guterres Belgesi yerine Kıbrıs sorununun neden 50 yıl davam ettiğinin sebeplerinin ve çözüm beklentisi olan tarafın hangisi olduğunun çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Kudret Özersay’ın yurtdışında olması dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle başlattığı görüşmeye HP adına katılan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Cumhurbaşkanı ile görüşmenin ardından açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bugünkü görüşmede Kıbrıs sorunu ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda HP’nin görüşlerini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir kez daha paylaştıklarını kaydetti.

BM geçici danışmanı Lute’un bazı gerçekleri görmesi ve sorunun esas nedeninin ne olduğunu anlaması bağlamında, HP’nin görüşlerini Cumhurbaşkanı’na aktardıklarını belirten Baybars, takvimi çok fazla belli olmayan süreçlerin sonuçsuz kalacağını, BM danışmanının Kıbrıs Türk tarafının yaptığı açılımları da dikkate alarak her iki tarafın istekli olacağı çözüm önerileri getirmesi gerektiğini aktardıklarını ifade etti.

Doğal gaz konusunda Rum tarafının tek taraflı adım atmasının önlenmesinin önemine işaret eden Baybars, bu konuda BM’nin Rum tarafına telkinlerde bulunmasının gerekliliğine işaret ettiklerini de belirtti.

İzolasyonun kaldırılması adına, direkt uçuş veya diğer başka kısıtlamaların kaldırılmasının talep edilebileceğini söyleyen Baybars, Kıbrıs sorununda artık farklı ve yeni bir yöntemin belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uçu açık ve kesin bir takvime bağlanmamış, aynı yerden devam edecek şekilde müzakere etmenin hiçbir sonuç getirmeyeceğini yineleyen Baybars, BM desteğinin önemli olduğunu ,mobil şebekeler, ticaret, kayıp şahıslar vb. konularda yeni güven yaratıcı önlemlerin gündeme gelebileceğini de belirtti.

Yenierenköy açıklarında batan mülteci gemisiyle ilgili soru üzerine Baybars, 101 mültecinin kurtarıldığı bilgisini aldığını, 20-30 kadar kişinin arandığını ve 16 civarında ölü sayısının Cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmeden önce kendisine bildirildiğini söyledi.

Baybars Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede gereken arama-kurtarma çalışmalarını yaptığını, Ulaştırma Bakanı’nın da bölgeye gideceğini, belirterek olayda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.