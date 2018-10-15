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Baybars: Vatandaşlık taleplerinin çoğu ekonomik sebeplere dayanıyor

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15/10/2018

Baybars: Vatandaşlık taleplerinin çoğu ekonomik sebeplere dayanıyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlık taleplerinin çoğunun ekonomik sebeplere dayandığını açıkladı.

BRT’de yayınlanan1. Boyut programına katılan Bakan Baybars, mevcut yasada değişiklik yaptıklarını Ekim sonunda Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını söyledi.

Baybars, vatandaşlık taleplerinin çoğunun ekonomik sebeplere dayandığını ifade ederek, mevcut yasada değişiklik yaptıklarını Ekim sonunda Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını söyledi.

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TAGS: Baybars, Vatandaşlık
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