Baybars: Vatandaşlık taleplerinin çoğu ekonomik sebeplere dayanıyor
15/10/2018
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlık taleplerinin çoğunun ekonomik sebeplere dayandığını açıkladı.
BRT’de yayınlanan1. Boyut programına katılan Bakan Baybars, mevcut yasada değişiklik yaptıklarını Ekim sonunda Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını söyledi.
Baybars, vatandaşlık taleplerinin çoğunun ekonomik sebeplere dayandığını ifade ederek, mevcut yasada değişiklik yaptıklarını Ekim sonunda Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını söyledi.