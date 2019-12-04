Baybars yarın Ankara’da Türkiye İçişleri Bakanı Soylu ile görüşecek

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04/12/2019

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Baybars yarın Ankara’da Türkiye İçişleri Bakanı Soylu ile görüşecek

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yarın Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile biraraya gelecek.

Akşam saatlerinde Ankara’ya hareket edecek olan Baybars, yarın saat 10:00’da Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek. Bakanlar görüşmede çeşitli konularda istişarelerde bulunacak

Ankara ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Baybars’a Genel Koordinatör Evin Unutmaz ve Özel Kalem Müdürü Aral Moral eşlik edecek.

İçişleri Bakanı Baybars, yarın akşam saatlerinde ülkeye dönecek. 

04/12/2019 18:31
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TAGS: Ayşegül Baybars, Süleyman Soylu, Ankara, haber, kıbrıs
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