Baybars: Yerel yönetimler desteklenmeli

Halkın Partisi Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bütçe görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, KKTC’deki iklim değişikliği, pandemiyle mücadele, doğal afetlerin artışı gibi unsurlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı bütçesinde bazı kalemlerde artış olması gerektiğini, üstlendikleri ciddi sorumluluklar nedeniyle Kaymakamlıkların altındaki doğal afet fonuna bir kaynak aktarılmasının şart olduğunu dile getirdi. İçişleri Bakanlığı’na geçen sene 715 milyon TL ayrılmışken bu sene 546 milyon TL ayrıldığına dikkat çeken Baybars, yerel yönetimlerin desteklenmesinin gereklilik olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Doğal afetlerin son yıllarda artış göstermesi, pandemiyle mücadelede yerel yönetimlere, Kaymakamlıklara ciddi görevler düşmesi nedeniyle Kaymakamlıkların altında bir doğal afet fonuna mutlaka kaynak aktarılması, bir kalem yaratılması gerekiyor. Geçen sene de bu uyarıyı yapmıştık. Bakıyoruz ki bu sene de İçişleri Bakanlığı bütçesinde böyle bir kaynak ayrılmış değil. Bu kaynağın ayrılması son derece önemli çünkü hala doğal afetten zarar görmüş birçok insanın ödemeleri yapılmamış, zarara uğrayan insanlar hala zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla buraya kaynak ayrılmaması bütçenin ciddi bir eksikliğidir.

Kaymakamlıklar, belediyeler ve muhtarlıklar İçişleri Bakanlığı’nın, kamu yönetiminin en önemli bacakları. Yerel yönetimlere ayrılan katkı payları da bu sene artış göstermedi. Belediyelerimiz ciddi anlamda zafiyet gösteriyorlar. Çünkü borçlarını ödeyebilecek durumda olmadıkları gibi, belediyelerin idamesini sağlayabilmek için de bir kaynağa sahip değiller. Bu nedenle Belediyeler Yasası’nın Meclis’ten geçmesi çok önemli bir noktaydı. Ne Belediyeler Yasası ne Belediyeler Reformu’na ilişkin herhangi bir adım atıldı. Biz Halkın Partisi olarak yaz aylarındaki komite toplantısına katılarak yerel yönetimlerin kendilerini yönetebilmesi için, gelirlerini artırabilmesi için Belediyeler Yasası’nın önemli olduğunu söylemiştik. Bu konuda da herhangi bir girişim yapılmadı.”





“PANDEMİ SÜRECİ BİZE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN OLMAZSA OLMAZ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”



Seçim sonrası kurulacak hükümette İçişleri Bakanlığı’nın yapması gereken önemli görevleri olacağını belirten Ayşegül Baybars, pandemi sürecinin bize kişilerin hizmete ulaşımında kolaylık sağlamanın, dijital dönüşümün “olmazsa olmaz” olduğunu gösterdiğini anlattı. Baybars dijital dönüşümün gerekliliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Sokağa çıkmanın yaşandığı dönemde, İçişleri Bakanlığı olarak üç gün gibi kısa bir sürede, basit bir yazılımla Kaymakamlık ve Polis Müdürlüğü’nden izin alma prosedürü için online izin alma programı geliştirmiştik. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, yapacağı işlemi ayağına götürecek online hizmetler son derece önemlidir, o nedenle bizim hükümette yer aldığımız dönemde başlattığımız dijitalleşme süreci devam ettirilip tamamlanmalıdır. İkamet izinleri, öğrenim izinleri almak noktasında da online işlemi hizmete sokmuştuk. Nüfus Kayıt Dairesi’nde kimlik alımıyla ilgili yazılım ve teknolojiyi geliştirmeye ilişkin bütçede bir kalem ayrılmadığını gördük. Vatandaş kimlik kartı çıkarmak için İçişleri Bakanlığı’nda daire daire gezmesin; artık nüfus, pasaport veya doğum belgesini temin etmek için başvurular online yapılabilmelidir. Bu noktadaki yenilik hem memurun iş gücünü azaltacak hem kişilerin hizmete erişimini kolaylaştıracak, zahmetsiz bir sistemdir. Seçimden sonra yapılması gereken önemli işlerden biri, İçişleri Bakanlığı’nın dijitalleşmesi ihtiyaçtır.”



“SOSYAL KONUT PROJELERİNİ HAYATA GEÇİREREK GENÇLERİN EV SAHİBİ OLMASININ ÖNÜ AÇILMALIDIR”



Türk Lirası’nın değer kaybının fakirleşmeyi de beraberinde getirdiğini belirten HP Milletvekili Baybars, insanların yaşam standartının düştüğünü, alım gücünün hızla azaldığını söyledi. Bu noktada İçişleri Bakanlığı’na önemli görev düştüğünün altını çizen Ayşegül Baybars, “İnsanların evlerine ekmek götürmekte zorlandığı bu dönemde gençlerin konut edinmeleri, evlenecek olanların ev sahibi olması ihtimalleri de ekonomik duruma paralel olarak azalıyor. Gayrimenkul sektörü her ne kadar yatırımlarına devam ediyor olsa da bu yatırımların daha çok yabancı yatırımcıyı çekme amaçlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı’nın bizim görevde olduğumuz dönemde başlayan ve altı ilçede sosyal konut projesi yapılmasını amaçlayan projeye ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyoruz” sözleriyle seçim sonrası yapılması gerekenleri anlattı. Şubat 2020’de, çevreyle uyumlu kentsel dönüşümü simgeleyen, Mağusa-Maraş bölgesindeki sosyal konut projesinin lansmanının yapıldığını hatırlatan Milletvekili Baybars, bisiklet yolları, okulları, sağlık ocağıyla, ticaret alanlarıyla bir yaşam alanı sunan projenin devamının sırasıyla Güzelyurt, İskele, Girne ve Lefkoşa olarak sürmesinin hedeflendiğini söyledi. Ekonominin herkesi sarstığı bu dönemde sosyal konut projelerine ağırlık verilmesi, Konut Edindirme Yasası’ndaki gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılması ve eksik kalan projelerin de kısa zamanda tamamlanması gerektiğine vurgu yapan Baybars, kaynakların bu doğrultuda, doğru bir şekilde kullanılması için görevin İçişleri Bakanlığı’na düştüğünü belirtti. Baybars, “Görevde olduğumuz dönemde, kırsal kesim arazisi dağıtmak yerine, altyapısı olmayan yerlerin altyapısının tamamlanması, elektrik, yol, su, stabilize gibi eksik noktaları tamamlamaya öncelik verdik. Neredeyse 28 köyde altyapıları bitirdik. İnsanların ev yapabilmesi için arazileri hazır hale getirmek önemli diye düşündük. Tüm bunları yaparken, sosyal konut ihtiyacının gerçek olduğu unutmadık. Bu nedenlerle kamu bankalarıyla konuşarak sosyal konut edindirme projesini hayata geçirmenin geciktirilmeden hayata geçirilmesi elzemdir” dedi.

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24/11/2021 10:53