Baybars, Akıncılar İçin Müjdeli Haberi Duyurdu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Akıncılar’da 44 yıldır devam eden iskan sorununu çözmeye başladıklarını ifade etti.

Bakan Baybars, bölge halkının uzun yıllardır yaşadığı sıkıntının çözümlenmeye başlandığını ve bu konuda çalışmalarına devam edeceklerine vurgu yaptı.

İşte Baybars’ın paylaşımı:

Akıncılar’da 44 yıldır devam eden iskan sorununu çözmeye başladık.

Haberimiz aşağıdaki gibi :

30 mal sahibine malları iade edildi. Diledikleri işlemi yapabilecekler. Diğer dosyalar gündemde

İçişleri Bakanlığı, Akıncılar bölgesinde yaklaşık 40 yıldır devam eden iskan sorununa çözüm üretmeye başladı.

1976’da dönemin koşulları göz önünde bulundurularak, Akıncılar’da bulunan taşınmaz malların tümü, tasarrufu askeri bakımdan sakıncalı mallar olarak düzenleneceği öngörüsüyle, Güney Kıbrıs’ta kalan mallar gibi addedilerek eşdeğere tabi tutulmuştu. Bu nedenle 44 yıldır mal sahipleri mallarını satamıyor, ipotek edemiyor, tapuda herhangi bir işlem yapamıyordu.

Bu mağduriyeti gidermek için çalışmalar yapan İskan Dairesi eşdeğer dosyası açılan sorununun çözümüyle ilgili bir yol haritası çıkardı.

Gelinen aşamada KKTC belediye sınırları dahilinde olan ve askeri bölge kapsamında bulunmayan taşınmaz malların sahiplerince diledikleri gibi tasarruf edebilmeleri için yasaya uygun olmayan işlemlerin iptaline başlandı ve mallar sahiplerine verildi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve bakanlık yetkilileri, dün Akıncılar’ı ziyaret ederek, Akıncılar halkına gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Bakan Baybars, bölge halkının uzun yıllardır yaşadığı sıkıntının çözümlenmeye başlandığını ve bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “İskan Komitesi ve İskan ve Rehabilitasyon Dairesi, geriye kalan dosyalarla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Hedefimiz, geriye kalan dosyaların da en kısa sürede çözümlenmesidir” dedi.

Akıncılar halkı da yaşadıkları bu sıkıntının çözümlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Uzun uzun yıllardan beridir süre gelen bu durumun bir sonuca bağlanmasından dolayı Bakan Baybars’a teşekkür etti.