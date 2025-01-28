Baybars’tan Halkın Partisi yorumu: Tek kişi, çıkıp bir şeyler söylüyor

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28/01/2025

Baybars’tan Halkın Partisi yorumu: Tek kişi, çıkıp bir şeyler söylüyor

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, eski partisi Halkın Partisi’ni tek ses olmakla eleştirdi.

Genç TV’de soruları yanıtlayan Baybars, Halkın Partisi ile ilgili soru üzerine, eleştirilerini sakınmadı. Baybars, “ Halkın Partisi’ni tek kişi olarak görüyorum. O da sürekli çıkıp bir şeyler söylüyor” diye yorumladı. Baybars, siyasi partilerin halktan aldığı meclis görevini yerine getirmediği takdirde varlık nedenlerinin sorgulandığını ekledi

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