Baybars'tan İkamet ve Vizeler Tüzüğü Hakkında Açıklama

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

İlk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ikamet ve vizeler tüzüğü ile ilgili konuşma yaptı.

Tüzüğün kapsamlı bir şekilde değişikliğe gitmesinin önemli ve olumlu olduğunu dile getiren Özyiğit, “tüzük tam yüzde yüz olmasa da” çalışmadan dolayı İçişleri Bakanı’na teşekkür etti.

Tüzüğe karşı yapılan eleştiriler üzerine Bakanlar Kurulu’nun yayınladığı genelge ile eleştirilerin yumuşatıldığını anlatan Özyiğit, “yani bir tüzük bir genelge ile değişebilir mi?” sorusunu sordu.

Tüzüğün nasıl uygulanacağının merak konusu olduğunu ve bu konuda vatandaşlara gerekli bilgi verilmesi gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, ülkeye girişlerde, limanlarda gerekli soruların sorulup sorulmayacağının ve bu uygulamanın nasıl olacağının topluma açıklanması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, ayrıca vatandaşlık yasasının da bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, ikamet ve vizeler tüzüğünün resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiğini dile getirerek, ülkede önemli olanın vize ikametgahta var olan boşlukları ve sıkıntıları görmek olduğunu belirtti.

Web sitesinde online başvuru ve bilgilendirme sistemi de yaratıldığına dikkat çeken Baybars, TC vatandaşlarına bu tüzük ile sağlanması gereken kolaylıkların sağlanacağını kaydetti.

Tüzükle bu ülkede bulunan kişileri kayıt altına alarak, ne maksat ile kaldıklarının kayıt altına alınmasını hedeflediklerini dile getiren Baybars, TC vatandaşlarına da var olan genelge ile kolaylık getirileceğini belirtti.

Bu kapsamda, ülkede 60 yaş üstü yaşayanların da var olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Baybars, turist olarak ülkeye gelen ve burada ikamet edenlerin de kayıt altına alınması için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Uygulamada TC uyruklu olarak forma doldurulduğu anda başka sayfa açılarak uygun seçeneğin açılacağını dile getiren Baybars, muhaceret memurlarının da bu sistem doğrultusunda hareket edeceğini belirtti.

28/10/2019 13:33