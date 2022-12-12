Baybora: “Arif Hasan Tahsin, Kıbrıs Türk toplumunun önde gelen yurtseverlerinden biriydi”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, toplumda eğitimci, yazar, araştırmacı, kooperatifçi, siyasetçi ve sendikacı kimliği ile bilinen Arif Hasan Tahsin’in, Kıbrıs Türk toplumunun önde gelen yurtseverlerinden biri olduğunu kaydetti.

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin temellerini oluşturan KTÖS’ün kurucularından biri olan Arif Hasan Tahsin’i onuncu ölüm yılında saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

Baybora, Arif Hasan Tahsin’in, İngiliz koloni yönetimindeki dönemde Türk Öğretmen Koleji’nde öğrenci olduğu yıllardan itibaren ortaya koyduğu bağımsızlık, egemenlik, toplumsal muhalefet ve varoluş mücadelesini hayatının sonuna kadar sürdürdüğünü belirtti.

Arif Hasan Tahsin’in, toplumsal muhalefetin en önemli isimlerinden biri olduğunu ifade eden Baybora, Tahsin’in, 76 yıllık hayatının büyük bir bölümünde verdiği mücadele ve geride bıraktığı eserlerin hala daha tüm yurtseverlere ilham verdiğini kaydetti.

“Kıbrıs Türk toplumunun bu günlerde tarihindeki en ağır ekonomik ve siyasi buhranı yaşadığını” savunan Baybora, Arif Hasan Tahsin’in, “Bilin ki başkasının himayesinde, koruması altında yaşamanın adı esarettir, boyunduruk altında yaşamaktır. Doğduğumuz topraklar üzerinde gücümüzün yettiği oranda, koruyabileceğimiz kadar haklara sahip olalım, ama onurumuzla yaşayalım” sözlerinin bugün Kuzey Kıbrıs’taki durumu özetlediğini belirtti.

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12/12/2022 12:20