Baybora: Kıbrıslı Türklerin uluslararası meşruiyeti zedelendi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) Cumhurbaşkanlığı’nın çağrısıyla New York öncesi düzenlenecek bilgilendirme toplantısına katılmayacağını duyurdu.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, seçime günlere kala sendikaları bilgilendirme iddiasıyla düzenlenecek bu toplantının propaganda amacı güttüğünü savundu.

Baybora, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, halkın büyük bir kesiminin desteklediği çözüm iradesinden uzaklaşarak tüm diyalog yollarını kapattığını, toplumu daha da izole ettiğini, Kıbrıslı Türklerin uluslararası meşruiyetini zedelediğini ileri sürdü.

Yeni siyaset adı altında sendikalara yönelik baskılar ve hedef göstermeler, alım gücünü eriten ekonomik uygulamalar, kamuya partizanca atamalar ve liyakatsiz kadrolaşmalar olduğunu iddia eden Baybora, bunlara karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, sendikaların toplumsal varlığa, sendikal haklara ve çözüm iradesine aykırı olan her türlü yaklaşımın karşısında durmaya devam edeceğini söyledi.