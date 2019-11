Baybora: Toplumumuzda çok sesliliğin ilk adımını atan First FM’i kutluyoruz

Basın Emekçileri Sendikası(Basın-Sen), First FM’in çok sesliliğin ilk adımını atan kurum olduğunu belirtti.

Basın-Sen Genel Sekreteri Hurşide Baybora, First FM’in kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Bugün en geniş kesimlerin sesi birçok yayın kuruluşu tarafından tüm dünyaya aktarılabiliyorsa, bunun başarılmasında First FM’in payı azımsanamayacak kadar çoktur. Toplumumuzda çok sesliliğin ilk adımını atan First FM’in 24’üncü kuruluş yıl dönümünü Basın-Sen olarak kutluyoruz” dedi

01/11/2019 18:48