Baybora: Yüksek Mahkeme tarafında Kooperatifler için önemli ve emsal bir karar verildi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Yönetimi Kurulu Başkanı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora, Yüksek Mahkeme’nin, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD’in 2018 yılında almış olduğu kararı onaylayarak, Kooperatifi haklı bulduğunu belirtti.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD’in bazı üyelerinin, haksızlığı uğradıkları gerekçesiyle K.T Öğretmenler Kooperatifi aleyhine açmış oldukları davanın 11 Ekim 2024 tarihinde sonuçlandığını belirten Baybora, Yüksek Mahkeme’nin Öğretmenler Kooperatifi’nin aldığı kararı onaylayarak haklı bulduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin 1958 yılından itibaren İlkokul öğretmenlerinin örgütlü ekonomik gücü olmaya devam ettiğini vurgulayan Baybora, toplumsal varoluş mücadelesinde kooperatiflerin ve kooperatifçiliğin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi ve toplumun üretken ve örgütlü olabilmesi için kooperatifçiliğin sürekli geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Baybora ayrıca, altı yıllık dava sürecinde Öğretmenler Kooperatifi ile iş birliği içerisinde olan ve çıkan kararda emeği geçen Avukat Murat Metin Hakkı’ya teşekkür etti.