Bayer Leverkusen 22 maç sonra yenildi!

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayer Leverkusen sahasında konuk ettiği Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu.



Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Schmid ve 90+4. dakikada Nijnmah kaydetti.



Evinde beklenmedik bir yenilgi alan Bayer Leverkusen, Bundesliga'da 22 maç sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı.



3 puanı hanesine yazdıran Werder Bremen puanını 33'e yükseltti. Leverkusen ise 53 puanda kaldı.



Leverkusen, Bundesliga'nın 26. haftasında Stuttgart deplasmanına giderken, Werder Bremen sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek.