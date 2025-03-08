Bayer Leverkusen 22 maç sonra yenildi!

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08/03/2025

Bayer Leverkusen 22 maç sonra yenildi!

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayer Leverkusen sahasında konuk ettiği Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Schmid ve 90+4. dakikada Nijnmah kaydetti.

Evinde beklenmedik bir yenilgi alan Bayer Leverkusen, Bundesliga'da 22 maç sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı.

3 puanı hanesine yazdıran Werder Bremen puanını 33'e yükseltti. Leverkusen ise 53 puanda kaldı.

Leverkusen, Bundesliga'nın 26. haftasında Stuttgart deplasmanına giderken, Werder Bremen sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek.

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