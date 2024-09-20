Bayer Leverkusen, Devler Ligi'ne fırtına gibi girdi

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Feyenoord, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadele 4-0 Bayer Leverkusen lehine sonuçlandı.

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20/09/2024

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Bayer Leverkusen, Devler Ligi'ne fırtına gibi girdi

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Feyenoord ile Bayer Leverkusen karşılaştı. 

Bayer Leverkusen maçı 4-0 kazandı. Galibiyet golleri; 5. ve 36. dakikada Wirtz, 30. dakikada Grimaldo, 45. dakikada Wellenreuther (kk)'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Xabi Alonso'nun öğrencileri turnuvaya 3 puanla başladı. 

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Bayer Leverkusen; sahasında İtalyan ekibi Milan'ı konuk edecek. Feyenoord ise aynı haftada Girona'ya konuk olacak. 

20/09/2024 09:58
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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