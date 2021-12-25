Bayern ara transferin ilk takviyesini yaptı

Almanya'da bu sezon 10. şampiyonluğunu kovalayan Bayern Münih'in, Raphinha'yı Ocak ayında kadrosuna katacağı bildirildi.

Bayern Münih, Almanya Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlarken; kadrosunu güçlendirmeye de devam ediyor.

Brezilya'nın önde gelen televizyonlarından TNT'nin özel haberine göre; Bayern, Ocak ayında Raphinha'yı kadrosuna katacak. Alman devi, bu transfer için 50 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Raphinha'nın yetiştiği Avai ise 1.5 milyon Euro'yu yetiştirme parası olarak kaksasına koyacak.

RAPHINHA BU SEZON NE YAPTI?

2019'da 21 milyon Euro'ya kulüp rekoruyla Fransa Ligi takımlarından Rennes'e imza atan Raphinha, 8 gol ve 7 asistle takımının ligi üçüncü sırada tamamlayıp 2020-21 Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesine katkı sağladı. 5 Ekim 2020'de ise Leeds United'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki forvet oyuncusu, Leed Uniuted ile çıktığı 46 maçta 14 gol attı. Brezilya Milli Takımıyla da 5 maça çıkan Raphinha, 2 gol kaydetti.

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25/12/2021 11:41