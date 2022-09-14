Bayern, gruplarda 30 maçtır kaybetmiyor

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi gruplarında bileği bükülmüyor.

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14/09/2022

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Bayern, gruplarda 30 maçtır kaybetmiyor

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern, sahasında Barça'yı konuk etti.

Önceki maçlarda Barcelona'ya karşı kurduğu üstünlükle dikkat çeken Bayern, yine kazandı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Almanlara galibiyeti getiren golleri 50'de Hernandez ve 54'te Sane attı.

OPTA verilerine göre Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 30 maçı kaybetmeyen Bayern Münih (27G 3B), turnuva tarihinde Real Madrid’e ait (2012-2017 arasında) rekoru egale etti.

14/09/2022 13:01
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TAGS: Bayern
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