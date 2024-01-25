Bayern Münih 3 puana Guerreiro ile uzandı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i Raphael Guerreiro'nun kaydettiği golle 1-0 yendi.
25/01/2024
Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada Raphael Guerreiro attı.
Karşılaşmanın 75. dakikasında gerilim yaşadığı Leroy Sane'yi saha kenarında sert şekilde iten Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica kırmızı kart gördü.
Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkararak, lider Bayer Leverkusen ile farkı 4'e düşürdü.