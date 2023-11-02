Bayern Münih, 3. Lig ekibine elendi

Almanya Kupası'nda 2. turda Bayern Münih ile 3. Lig ekibi Saarbrücken karşılaştı.

Maç, 2-1 Saarbrücken galibiyetiyle sonuçlandı.

Mücadelede goller; Müller, Sontheimer ve Gaus'dan geldi.

90+6. dakikada Gaus'dan gelen golle birlikte Saarbrücken, dev rakibini eledi. Bayern Münih, 23 yıl sonra ilk kez 2. turda Almanya Kupası'na veda etti.

De Ligt'ten kötü haber

Matthijs de Ligt, maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Stoper oyuncusunun sakatlık durumu ve Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.