Lawandoski rekora doymuyor

Almanya Ligi'nin üçüncü haftasında Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin üç golle yıldızlaşıp rekor kırdığı maçta Hertha Berlin'i 5-0 yendi.

Bayern Münih, 6. dakikada Thomas Müller ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada Robert Lewandowski sahneye çıktı. Polonyalı golcü takımını 2-0 öne geçirirken; rekorunu kırdı. Robert Lewandowski, Bundesliga'da 13 maç üst üste gol kaydetti ve kendi rekorunu kırdı.

Lewandowski'den yeni rekor...

Almanya'da üst üste en çok gol atma rekoru 15 Ağustos 2021'de yaşamını yitiren Alman efsanesi Gerd Müller'e aitti. Müller, 16 maçla Almanya'da üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Bayern Münih, ikinci yarıya da golle başladı.

49'da Musiala, Bayern'i 3-0 öne geçirirken; 70'de Robert Lewandowski skoru 4-0 yaptı. Lewandowski, Bayern Münih ile 300. golüne ulaştı.

Durmaya niyeti olmayan Robert Lewandowski, 84'te bir kez daha ağları havalandırdı ve maçın skorunu ilan etti, Bayern Münih:5 - Hertha Berlin: 0.

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29/08/2021 11:17