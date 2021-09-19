Lawandosky rekor kırdı

Almanya Ligi'nde son 9 sezonun şampiyonu Balyern Münih, bu sezon da zirvenin en güçlü adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 3-0 yenen Bayern, ligde Bochum ağlarına 7 gol bıraktı. Alman devinin golcü ismi Robert Lewandowski ise çifte rekor kırdı.

Bayern Münih, Bochum karşısında gol yağdırdı. Alman devi, 5. hafta maçında rakibini 7-0 mağlup etti. Gol perdesini 17. dakikada Leroy Sane açtı. Kimmich (27), Gnabry(32) ve Lampropoulos'un (43-kendi kalesine) golleriyle Bayern ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da durmaya niyeti olmayan Bayern Münih, 61. dakikada Lewandowski ile 5-0'ı buldu. Bu gol Polonyalı için yeni rekorlar anlamına geldi. Robert Lewandowski, Bayern Münih'in sahasında oynadığı üst üste 13. maçında da gol attı ve en uzun gol serisini yakalayan isim oldu. Bu alanda Polonyalı, Gerd Müller ile Jupp Heynckes ile rekoru paylaşıyordu.

Robert Lewandowski ayrıca Bayern Münih ile resmi maçlardaki gol atma serisini 19 maça çıkardı ve rekorunu geliştirdi.

Joshua Kimmich 65. dakikada Bayern'i 6-0 öne geçirirken; maçta son sözü 79. dakikada Choupo-Moting söyledi ve Bayern Münih karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih, 2016-17 sezonundan bu yana üçünce kez sahadan 7 ve üzeri golle galip geldi.

Bayern Münih sahadan 7-0 galip ayrılırken, puanını da 13 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bochum ise tek galibiyette ve üç puanda kaldı.

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19/09/2021 11:38