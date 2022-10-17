Bayern Münih, Freiburg'u dağıttı!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 5-0 yendi.

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17/10/2022

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Bayern Münih, Freiburg'u dağıttı!

Bayern Münih, Bundesliga’da 10. haftanın kapanış maçında Freiburg'u Allianz Arena’da konuk etti.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 13. dakikada Serge Gnabry, 33. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 52. dakikada Leroy Sane, 55. dakikada Sadio Mane ve 80. dakikada Marcel Sabitzer’in golleriyle müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı ve lider Union Berlin’in 4 puan ardında 2. sıraya yükseldi.

Bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini yaşayan Freiburg ise 18 puanla 3. sıraya geriledi.

17/10/2022 10:16
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TAGS: Bayern Münih, Freiburg
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