Bayern Münih, genç Ibrahimovic'i kadrosuna kattı

Bayern Münih, Ibrahimovic ile anlaşma sağladı. Ancak bu isim Zlatan Ibrahimovic değil; 12 yaşındaki Adrijon Ibrahimovic.

Genç Ibrahimovic, Alman ekibinin yaz akademisinde boy gösterecek.

Bayern Münih kulüp televizyonuna konuşan ve ''Burayı ve arkadaşlarımı çok seviyorum'' diyen Ibrahimovic, Thomas Müller'in ve David Alaba'nın yolundan giderek A takıma yükselmek istiyor.

Ibrahimovic daha önce FC Nürnberg altyapısında forma giyiyordu.

Bayern Münih altyapısından yetiştirdiği gençlere forma şansı vermeye de devam ediyor.

Geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayan Lukas Mai'nin yanı sıra, Adrian Fein, Meritan Shabani, Franck Evina ve Oliver Batista Meier gibi genç yıldızların da as takımda süre almaları bekleniyor.