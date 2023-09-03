Bayern Münih geriden gelip kazandı, ligde 3'te 3 yaptı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. haftasında deplasmanda Borussia Mönchengladbach'la karşı karşıya geldi.



Ev sahibi Gladbach, 30. dakikada Ko Itakura'yla öne geçerken Bayern Münih galibiyet gollerini ikinci yarıda buldu.



Bavyera ekibinin gollerini 58. dakikada Leroy Sane ve 87. dakikada Mathys Tel kaydetti.



Bu sonuçla Bayern Münih ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 9 yaparak averajla ikinci sırada yer aldı.



Lige kötü bir başlangıç yapan Borussia Mönchengladbach ise 3 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı. Gladbach, ligin ilk haftasında Augsburg'la 4-4 berabere kalırken geçtiğimiz hafta Bayer Leverkusen'e 3-0 kaybetmişti.

Bundesliga'da gollü maçlar

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Darmstadt 98'i 5-1, Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u 3-1, Werder Bremen sahasında Mainz 05'i 4-0 ve Stuttgart sahasında Freiburg'u 5-0 yendi. Augsburg-Bochum müsabakası ise 2-2 berabere sonuçlandı.