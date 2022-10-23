Bayern Münih, Hoffenheim'i iki golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 2-0 yendi.



Bundesliga'nın 11. haftasında PreZero Arena'da oynanan maçta Bayern Münih, ilk yarıyı 18. dakikada Jamal Musiala ve 38. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma, Bayern Münih'in 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.



Hoffenheim'de maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Ozan Kabak, 80. dakikada sarı kart gördü.



Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve bir maç eksiği bulunan Union Berlin'in bir puan gerisinde 2. sırada yer aldı.



Hoffenheim ise 17 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

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23/10/2022 10:51