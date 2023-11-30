Bayern Münih ile Kopenhag berabere
30/11/2023
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda son 16'yı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih, Danimarka takımı Kopenhag'ı konuk etti. Karşılaşma golsüz sona erdi.
Allianz Arena'da oynanan ve Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yönettiği karşılaşma başladığı gibi 0-0 tamamlandı.
Son 16 turuna lider çıkmayı 4. haftafa garantileyen Bayern Münih, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı.
Zorlu deplasmandan beraberlikle ayrılarak puanını 5'e yükseltten Kopenhag ise averajla Galatasaray'ın önünde 2. sırada yer aldı.
Kopenhag, 12 Aralık Salı günü oynanacak 6. ve son hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.