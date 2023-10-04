Bayern Münih, Kopenhag deplasmanında zorlansa da kazandı

Şampiyonlar Ligi A grubunda Kopenhag, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Galatasaray'ı yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu.

Şampiyonlar Ligi A grubunda Kopenhag ile Bayern Münih karşılaştı. Galatasaray'ın grubundaki maç sarı-kırmızılı takımı da yakından ilgilendiriyordu.

Mücadele 2-1 Bayern Münih lehine sona erdi.

Maçta goller; 56. dakikada Lerager, 67. dakikada Musiala ve 83. dakikada Tel'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 6 yaptı. Kopenhag ise 1 puanda kaldı.

Bayern Münih ile Galatasaray 3. ve 4. haftalarda karşılaşacak

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, 3. haftada 24 Ekim günü Galatasaray'a konuk olacak. Ardından Galatasaray, 8 Kasım günü Almanya deplasmanına gidecek.