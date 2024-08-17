Bayern Münih kupada farklı galibiyetle turladı

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17/08/2024

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Bayern Münih kupada farklı galibiyetle turladı

Almanya Kupası'nda Bayern Münih, deplasmanda Ulm'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bayern Münih'in gollerini Thomas Müller (2), Kingsley Coman ve Harry Kane kaydetti.

Almanya Kupası ilk turunda Bayern Münih, Ulm deplasmanında farklı kazandı.

Ulm'a konuk olan Bavyera ekibi, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

Bayern Münih'e turu getiren goller Thomas Müller (2), Kingsley Coman ve Harry Kane'den geldi.

Bundesliga'nın ilk hafta mücadelesinde Bayern Münih, 25 Ağustos'ta Wolfsburg'la karşı karşıya gelecek.

17/08/2024 10:05
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TAGS: Bayern Münih kupada farklı galibiyetle turladı
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