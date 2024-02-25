Bayern Münih, Leipzig'i 90+1'de yıktı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, konuk ettiği Leipzig'i 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Bavyera ekibinin 2 golünü de Harry Kane kaydetti.
25/02/2024
Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, 23. hafta mücadelesinde Leipzig'i konuk etti.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 56. dakikasında Harry Kane'nin golü ile Bayern Münih, 1-0 öne geçerken Leipzig, 70. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada Harry Kane, 90+1'de kendisinin ve takımın 2. golünü buldu ve maç da 2-1 sona erdi.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, geçen haftaki Bayer Leverkusen, Lazio ve Bochum mağlubiyetleriyle 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Bundesliga'da Bayer Leverkusen 61 puanla zirvede yer alırken, Bayern Münih 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.